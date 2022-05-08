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坎城歡慶75周年 蕭邦特製2022年鑲鑽粉紅色金棕櫚獎座

記者孫曼／綜合報導
蕭邦為今年坎城影展75週年製作特別鑲鑽的金棕櫚獎座。（圖：蕭邦提供）
蕭邦為今年坎城影展75週年製作特別鑲鑽的金棕櫚獎座。（圖：蕭邦提供）

法國坎城影展（Festival de Cannes）今年75歲了，瑞士高級珠寶品牌蕭邦（Chopard）每年為坎城影展打造金棕櫚獎獎座，為了慶祝這個全球最為盛大隆重的電影節迎來75周年，以及與這一影壇盛事合作25周年的「雙周年」紀念，聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）決定在棕櫚樹的兩塊葉片上點綴採購自責任珠寶委員會（Responsible Jewellery Council）認證供應商的璀璨鑽石，其中一塊葉片上鑲嵌75顆鑽石以呼應第75屆坎城影展，而另一塊葉片上則鑲嵌25顆鑽石，見證蕭邦擔任電影節合作夥伴25年來所作出的積極努力，由此共慶此「雙周年」紀念。

棕櫚枝採用「公平採礦」認證符合倫理道德標準之18K黃金製作。（圖：蕭邦提供）
棕櫚枝採用「公平採礦」認證符合倫理道德標準之18K黃金製作。（圖：蕭邦提供）

獎座上的棕櫚枝採用「公平採礦」認證符合倫理道德標準之18K黃金製作，與以搭配天然水晶底座的傳統設計有所不同，全新金棕櫚獎座採用象徵愛情的玫瑰石英底座。在希臘神話中，這種帶有精緻脈絡紋理的粉紅色寶石據說從愛與美之女神Aphrodite的雙手中誕生，用來象徵電影節與電影業之間，以及蕭邦與電影節之間緊密相連的情感。

棕櫚枝採用「公平採礦」認證符合倫理道德標準之18K黃金製作。（圖：蕭邦提供）
棕櫚枝採用「公平採礦」認證符合倫理道德標準之18K黃金製作。（圖：蕭邦提供）

1997年，卡羅琳舍費爾接受了時任坎城影展主席的皮埃爾維奧（Pierre Viot）所託付重新設計金棕櫚獎座的重任，雙方結下不解之緣。五年前，為慶祝坎城影展舉辦70周年，蕭邦高級珠寶工作坊所設計周年紀念款金棕櫚獎座，在棕櫚枝的莖葉間飾上星星點點的璀璨鑽石；2014年，蕭邦還推出了首款採用「公平採礦」認證符合倫理道德標準的金棕櫚獎座，金質原料以尊重人類和環境的方式開採，這也是全球第一個、亦是唯一一個符合倫理道德標準的電影獎座。

蕭邦為今年坎城影展75週年製作特別鑲鑽的金棕櫚獎座。（圖：蕭邦提供）
蕭邦為今年坎城影展75週年製作特別鑲鑽的金棕櫚獎座。（圖：蕭邦提供）

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