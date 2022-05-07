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香奈兒Cruise度假系列大秀 活力神遊摩納哥蒙地卡羅

記者釋俊哲／專題報導
香奈兒（CHANEL）甫發表2022/23 Cruise度假系列大秀，並以蒙地卡羅為靈感，在個性與運動氛圍中找到優雅平衡。(圖:香奈兒提供)
香奈兒（CHANEL）甫發表2022/23 Cruise度假系列大秀，並以蒙地卡羅為靈感，在個性與運動氛圍中找到優雅平衡。(圖:香奈兒提供)

全世界的旅遊勝地中，集豔陽、賽車、海灘、活力等元素於一身的蒙地卡羅（Monte-Carlo），是無數人心中的度假天堂。香奈兒（CHANEL）甫發表2022/23 Cruise度假系列大秀，品牌以蒙地卡羅為靈感，並在自信、個性與運動氛圍中，找到優雅平衡。

G-Dragon權志龍是本次大秀的重量級來賓之一，並以粉藍與粉紅喀什米爾羊絨開襟...
G-Dragon權志龍是本次大秀的重量級來賓之一，並以粉藍與粉紅喀什米爾羊絨開襟衫搭配各式香奈兒飾品珠寶、展現獨到潮味。(圖:香奈兒提供)

權志龍身上配戴了香奈兒的Camelia鏤空山茶花胸針。(圖:香奈兒提供)
權志龍身上配戴了香奈兒的Camelia鏤空山茶花胸針。(圖:香奈兒提供)

權志龍 山茶花胸針吸睛

包含品牌大使克莉絲汀·史都華（Kristen Stewart）、夏洛特·卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、「時尚仙人」蒂妲·史雲頓（Tilda Swinton）、蘇菲亞·柯波拉（Sofia Coppola）、以及權志龍（G-Dragon）等名人皆出席了本次發表，其中Tida Swinton與權志龍都配戴上Coco Crush系列的18K金珠寶，而權志龍身上的Camelia鏤空山茶花胸針更大為吸睛。

先前釋出的前導視覺中，已經預告了網球、海灘、活力，是香奈兒2022/23 Cru...
先前釋出的前導視覺中，已經預告了網球、海灘、活力，是香奈兒2022/23 Cruise度假系列的靈感主軸。(圖:香奈兒提供)

香奈兒歷史 深載摩納哥

藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）表示，摩納哥（Monaco）對她來說是一處喚起前所未有強烈感受的地點。「這個地方代表著卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、摩納哥公主Caroline、還有品牌大使夏洛特·卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）。」她並補充摩納哥的海灘正是她首次與摩納哥公主Caroline相遇之處，而摩納哥也深刻載於香奈兒品牌歷史之中，「我們在這裡創造了許多歡愉的時刻。」

在日前由蘇菲亞·柯波拉（Sofia Coppola）與羅曼·柯波拉（Roman Coppola）共同創作的前導視覺中，優雅的白色建築、海灘、穿著動感的女孩們愜意地在遊艇、沙灘、公寓陽台上嬉戲，甚至賽車也帶來速度感的聯想，最後化作香奈兒2022/23 Cruise度假系列的全數67套最新創意。

黑白棋圖案與紅色CHANEL雙C標誌巧妙融入絲質連身式長裙，飄逸中帶點異國聯想。...
黑白棋圖案與紅色CHANEL雙C標誌巧妙融入絲質連身式長裙，飄逸中帶點異國聯想。(圖:香奈兒提供)

賽車聯想 黑白棋圖案加雙C

蒙地卡羅與摩納哥的賽車聯想，以象徵速度感的黑白棋圖案加上醒目紅色的CHANEL雙C標誌後，巧妙融入絲質連身式長裙中，在飄蕩的質地中，甚至滲出一絲吉普賽或異國的流浪風情，同時並有多套改良式的連身工作服、粉紅色的賽車手套，延續賽車的活力與動感；象徵No.5香水的香水瓶剪影、阿拉伯數字5、愛心與雙C標誌成為了粉紅色背心的重複樣式，而網球拍形狀的大包或迷你小包都格外討喜，尤其大包更具有香奈兒經典的皮穿鍊設計，辨識度大增。

運用亮片與花卉圖樣的刺繡裝飾更成為本季中的重要工藝，無論條紋的長版襯衫式洋裝、長褲、藍色削肩的拼接連身長裙、改良式短版白色毛衣上的黑色西裝領片，透過這些拼接花卉或亮片的刺繡，各自展現出屬於2022/23的閃耀、生機與種種風格可能。

網球拍形狀的大包或迷你小包都格外討喜，尤其粉紅色大包有香奈兒經典的皮穿鍊設計，辨...
網球拍形狀的大包或迷你小包都格外討喜，尤其粉紅色大包有香奈兒經典的皮穿鍊設計，辨識度大增。(圖:香奈兒提供)

賽車 時尚

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