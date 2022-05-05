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可愛的彩色刺繡 GUCCI迎春 繁花盛放歌頌愛

記者吳曉涵／台北報導
插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron打造GUCCI Blooming Love系列形象插畫。(圖:GUCCI提供)
插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron打造GUCCI Blooming Love系列形象插畫。(圖:GUCCI提供)

充滿生機的春夏時節，總會令人聯想到盛開的繁花，GUCCI近日推出了Blooming Love系列（繁花盛放的花園），並注入歌頌愛的概念，正好迎接即將到來的母親節和「520」，用滿版熱鬧的刺繡圖騰來表達心意。

GUCCI Blooming Love系列以丹寧雙G格紋為主體，特別加上刺繡粉紅、黃色小花蕊與紅色小瓢蟲，增添大自然俏皮元素。相關商品包含了包包、小皮件、鞋款、帽子和戒指。其中像是品牌標誌性的Jackie 1961包、Dionysus酒神包、Horsebit 1955馬銜鍊包、Ophidia錢包等都搭配了粉紅色的皮革，與丹寧相映出強烈對比之美，也注入了甜蜜浪漫感。另外，兩款銀質戒指都鐫刻著「GUCCI」與「Soave Amore」（細膩的愛）字體，低調傳情。

GUCCI Blooming Love系列GG單寧小花漁夫帽。(圖:GUCCI提...
GUCCI Blooming Love系列GG單寧小花漁夫帽。(圖:GUCCI提供)

GUCCI Blooming Love系列Jackie粉藍色GG單寧肩背包。(圖...
GUCCI Blooming Love系列Jackie粉藍色GG單寧肩背包。(圖:GUCCI提供)

這次為了GUCCI Blooming Love系列，品牌也特別與插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron合作，打造專屬的形象宣傳插畫。他描繪了一個城市場景，當中有著像是酒店建築和汽車等元素，再搭配綠色植物背景、人物與鳥群，以局部特寫或全景構圖巧妙彰顯出GUCCI Blooming Love系列單品的粉嫩與滿版花卉魅力。

GUCCI Blooming Love系列粉藍色GG單寧短夾。(圖:GUCCI提...
GUCCI Blooming Love系列粉藍色GG單寧短夾。(圖:GUCCI提供)

GUCCI 母親節 汽車

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