我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

Nike生日快樂 創辦人揭創立50周年秘密

記者曾智緯／即時報導
Nike在今年歡度品牌創立50周年。(圖:Nike提供)
Nike在今年歡度品牌創立50周年。(圖:Nike提供)

如果沒有鬼塚虎（Onitsuka Tiger）、如果沒有設計系的女大生，或許，Nike不會在今年慶祝50歲的生日，更或許，這個世界可能就沒有了「Nike」。作為全球最有影響力的運動品牌，Nike的創辦人Phil Knight親自揭曉了，品牌之所以能創立的秘密，以及為何能成就出運動用品王國的理念。

Nike絕對是全球最知名的品牌之一，不過在成為運動用品霸主之前，它叫做「Blue Ribbon Sports」，這是一家由大學田徑教練Bill Bowerman和他的學生Phil Knight在60年代時，創立專門銷售慢跑鞋的零售商。不過，Blue Ribbon Sports並不會製作鞋款，於是他們找到了太平洋彼岸的鬼塚喜八郎先生，並說服他將優異的Onitsuka Tiger慢跑鞋在美國銷售。很快的憑藉著Phil Knight的銷售技巧與通路推展，Onitsuka Tiger跑鞋獲得了不錯迴響，後來才會委請鬼塚喜八郎替Blue Ribbon Sports也設計並製作專屬鞋款。

爾後，當雙方對於美國市場經營的理念有分歧時，Onitsuka公司便決定在1972年時，中止了和Blue Ribbon Sports的合作關係。Phil Knight回憶起當時，「從那天起，我們就靠自己了。我們被解雇了。這本是一個沈重的打擊，卻推動了我們的前進」。他說「這一刻終於來了，這是我們一直在等待的時刻。不再為別人工作、只屬於我們的時刻。無論成敗，我們都應以自己的方式，靠自己的想法，用自己的品牌走下去」，就這樣，Nike誕生了。

而為了成就出屬於自己的品牌，Phil Knight也想如同adidas有個醒目又好辨認的Logo，於是找來當時仍在俄勒岡大學就讀設計系女大學生Carolyn Davidson以勝利女神的翅膀為靈感而設計出首版Nike Swoosh Logo，報酬為35美元，至今仍為人所津津樂道。後來的故事，大家都知道了Nike從一家生產體育用品的公司，經過多年的發展，成為了在運動、時尚與流行最有影響力的品牌之一。

Nike創辦人Phil Knight親自揭曉了品牌創立秘密，並娓娓道來發展的心情...
Nike創辦人Phil Knight親自揭曉了品牌創立秘密，並娓娓道來發展的心情與故事。(圖:Nike提供)

零售商 時尚

上一則

電動車電池用久久 4個好習慣提高續航力

延伸閱讀

喬丹初代鞋和飛人、adidas Logo出自他手 傳奇設計師78歲逝世

喬丹初代鞋和飛人、adidas Logo出自他手 傳奇設計師78歲逝世
NBA／紀念布萊恩亡女16歲冥誕 新鞋款發售2分鐘完售

NBA／紀念布萊恩亡女16歲冥誕 新鞋款發售2分鐘完售
NBA／勇士系列賽開門紅 柯爾率隊晉級率史上第3高

NBA／勇士系列賽開門紅 柯爾率隊晉級率史上第3高
好萊塢雙帥搭檔 喬丹簽約NIKE故事將拍成電影

好萊塢雙帥搭檔 喬丹簽約NIKE故事將拍成電影

熱門新聞

有些人在情感裡，越是沈默，反而越能激起異性的興趣。圖／摘自Pexels

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

2022-04-22 18:09
男房東發現，女租客是一名單親媽媽，已經住該房長達6年時間，於是決定把房子直接送她。 示意圖。（取材自ingimage）

女房客欠租不繳 房東一查她「真實身分」直接霸氣送房

2022-05-01 02:02
波克夏董事長兼執行長巴菲特。（美聯社）

巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

2022-05-03 01:29
從北京搬到紐約後，畫家曾昭滿、策展人姜倩以及三個孩子，一家五口在疫情之下開始了為期半年的房車環美旅行。(姜倩提供)

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

2022-04-27 01:17
美國一間麥當勞前經理爆料，甜茶含糖量非常高，自己發現這點後就不敢再喝，也呼籲大家為了自己的健康別點。圖為美國加州聖地牙哥一間麥當勞門市。路透

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

2022-05-01 07:05
一名英國女子傷心表示，男友父母邀請她和男友一家人一起去墨西哥度假，費用全部他們買單，但到了機場才發現，男友媽媽幫自己家人全部買頭等艙，唯獨自己是經濟艙。示意圖非當事人。（取材自Pexels）

男友媽幫全家買頭等艙 只給女友經濟艙…她暴哭怒走人

2022-04-26 21:54

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖

規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖
防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？