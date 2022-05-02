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香奈兒Comète超美珠寶新作 要妳時髦「披星戴月」

記者孫曼／即時報導
香奈兒Comète高級珠寶系列呈獻全新作品共4件新作。（圖：香奈兒提供）
香奈兒Comète高級珠寶系列呈獻全新作品共4件新作。（圖：香奈兒提供）

「我要以群星裝扮女人。星星！大大小小的星星…」香奈兒女士曾這麼說。美麗、多變、神秘的彗星（comète），為香奈兒（CHANEL）高級珠寶世界中的永恆象徵之一。今年，Comète高級珠寶系列呈獻4款全新作品，承襲1932年香奈兒女士創作「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列自由配戴珠寶的精神，4件新作結合可轉換式設計與獨特風格，向彗星及月亮致敬。

香奈兒女士於1932年創作的「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶發表...
香奈兒女士於1932年創作的「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶發表會邀請函。（圖：香奈兒提供）

香奈兒女士於1932年創作的「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列...
香奈兒女士於1932年創作的「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列作品之一為開放式的流星造型項鍊。（圖：香奈兒提供）

從童年時代，星星與月亮的圖騰對香奈兒女士就具有深刻的意義：每天早晨穿越奧巴辛修道院的學校長廊，走道上圓滑的鵝卵石排列成整齊的五芒星辰與月亮圖騰，深深烙印在她心中。

這些璀璨明亮的符碼，在1932年時，以鑽石珠寶的型態，點亮了世界。香奈兒女士受到倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）的邀請，為振奮1929年受華爾街股災（又稱黑色星期四）衝擊以來低迷的經濟大蕭條的黑暗時代，倫敦鑽石集團希望能透過這位極富遠見、掌握時代脈動的女性，為鑽石注入新生命。

香奈兒女士在1932年於巴黎29 Faubourg Saint-Honoré的私人宅邸首度公開「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列。非傳統珠寶商的女性設計師身份、獨樹一格的設計、揉合奢華優雅、大膽創意、自由精神，她畢生首次且唯一一次的珠寶創作，在經濟危機的時代背景下獲得廣大迴響。當時創作中的重要元素，不僅乘載了香奈兒女士生命中別具意義的重要故事，更成為品牌的經典的設計符碼與重要靈感泉源。

Comète 1932戒指，18K白金鑲嵌鑽石。（圖：香奈兒提供）
Comète 1932戒指，18K白金鑲嵌鑽石。（圖：香奈兒提供）

Lune de CHANEL戒指，18K白金鑲嵌鑽石。（圖：香奈兒提供）
Lune de CHANEL戒指，18K白金鑲嵌鑽石。（圖：香奈兒提供）

90年後的今日，Comète高級珠寶系列再次令人驚艷。有別於一般星體形狀，香奈兒女士以五芒星形狀為設計，呼應其幸運數字「5」，可見其對於標誌、符號和數字的喜愛。今年，Comète系列的彗星圖騰經過全新改款，中央主石採五爪鑲嵌方式、搭配底座托高設計，使光線更容易穿透，五芒星輪廓更顯俐落耀眼。

長項鍊於兩端備有可調節式鍊節，只要按壓彗星中央，即能依個人喜好調整長度，方便變化長度，可單獨當成長項鍊，纏繞成雙圈項鍊、Y字鍊或作為腰鍊、多層次手鍊等。不僅戒指採用開放式設計，不對稱的耳扣也捨棄所有扣環機制，耳扣可直接固定於右耳上方。同時，新的戒指設計也融入1932年「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列中曾經出現在頭飾上的一牙彎月，彗星與月亮以鉸接方式連結，彗星隨手指律動而靈活擺動。除長項鍊外，其他作品均於背面鐫刻五芒星圖騰，誌慶「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列90週年。

Comète 1932耳扣，18K白金鑲嵌鑽石。（圖：香奈兒提供）
Comète 1932耳扣，18K白金鑲嵌鑽石。（圖：香奈兒提供）

Les Infinis de Comète可轉換式長項鍊，18K白金鑲嵌鑽石。（...
Les Infinis de Comète可轉換式長項鍊，18K白金鑲嵌鑽石。（圖：香奈兒提供）
Comète 1932戒指，18K白金鑲嵌鑽石。（圖：香奈兒提供）
Comète 1932戒指，18K白金鑲嵌鑽石。（圖：香奈兒提供）

大蕭條 華爾街

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