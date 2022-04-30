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首款年分珍藏香氛 MISS DIOR玫瑰珍釀香氛奢華問世

記者劉小川／台北報導
迪奧MISS DIOR玫瑰珍釀香氛的粉色外盒，採用100%環保植物纖維製成。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR玫瑰珍釀香氛的粉色外盒，採用100%環保植物纖維製成。圖／迪奧提供

美酒佳釀會依照年分來珍藏，而香氛也可以嗎？迪奧推出首款依年分珍藏的「MISS DIOR玫瑰珍釀香氛」，運用2021年採收的五月玫瑰，透過精緻的蒸餾工藝，釀造出「五月玫瑰純露」，裝載成MISS DIOR玫瑰珍釀香氛，是一年僅限定一次的頂級奢華香氛。

為了呈現年分珍藏的珍貴，迪奧與法國與格拉斯「馬儂花田」合作，包下整座花田的2021年份五月玫瑰，並以格拉斯世代傳承的蒸餾工藝，製造出五月玫瑰純露，能夠完美封存玫瑰天然純淨的香氣，最高需要1公斤的五月玫瑰，才能製作1公升五月玫瑰純露，也代表著彌足珍貴，且每個年分的純露，氣味皆略有不同，展現出獨特的風土特色。

新推出的MISS DIOR玫瑰珍釀香氛中，就添加2021年的五月玫瑰純露，並結合五月玫瑰原精，透過嗅覺，邀請大家走入格拉斯的玫瑰花田，清雅的玫瑰香韻，還有蜜糖花香，尾韻加入香根草、廣藿香、麝香與癒創木，呈現出清新木質花香調，並採用低濃度酒精定香，讓香味更為持久。

為呼應永續議題，MISS DIOR玫瑰珍釀香氛的外盒，採用100%環保植物纖維，粉色紙材中揉入五月玫瑰花瓣纖維製作，不僅能蒸餾出玫瑰香氣，也能成為外包裝紙盒，玻璃瓶師含有25%環保玻璃，紙盒上有記載的收成年分，讓每瓶香水更獨具收藏價值，即日起DIOR線上旗艦店首賣，5月1日全台指定專櫃上市。

迪奧MISS DIOR玫瑰珍釀香氛／100ml。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR玫瑰珍釀香氛／100ml。圖／迪奧提供

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