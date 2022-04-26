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寶齊萊推新款限量年曆腕表 16城經典地標全收錄

記者釋俊哲／即時報導
瑞士鐘表品牌寶齊萊發表新款Heritage BiCompax Annual傳承系列年曆計時碼表城市版，透過漸層的煙燻色面盤與底蓋圖案，向全世界的16個城市致意。圖：寶齊萊提供
瑞士鐘表品牌寶齊萊發表新款Heritage BiCompax Annual傳承系列年曆計時碼表城市版，透過漸層的煙燻色面盤與底蓋圖案，向全世界的16個城市致意。圖：寶齊萊提供

不同的城市，總因為建築、生活風格、飲食、文化，帶來了迥異魅力。瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F.Bucherher）發表新款Heritage BiCompax Annual傳承系列年曆計時碼表城市版，透過漸層的煙燻色面盤與底蓋圖案，向全世界的16個城市致意。

41毫米的面盤中心為主顏色，並逐漸向外變深，面盤並經過太陽放射紋修飾。圖：寶齊萊...
41毫米的面盤中心為主顏色，並逐漸向外變深，面盤並經過太陽放射紋修飾。圖：寶齊萊提供

包含瑞士的巴塞爾、伯恩、日內瓦、聖加侖、策馬特和蘇黎世，德國的柏林和慕尼黑，維也納、巴黎、倫敦、孟買、紐約和東京...16個城市的經典地標，紛紛以剪影的形式呈現在表款後底蓋，例如：寶齊萊文化發源地：琉森版的卡佩爾廊橋（Chapel Bridge），或是東京版的淺草寺、東京鐵塔。

東京版的Heritage BiCompax Annual傳承系列年曆計時碼表城市...
東京版的Heritage BiCompax Annual傳承系列年曆計時碼表城市版，將淺草寺、東京鐵塔等地標融入表背半透明的地景設計中。圖：寶齊萊提供

寶齊萊全球行政總裁Sascha Moeri表示，品牌與每個城市的團隊探討了各消費者的喜好，因此選擇出能與每座城市客戶的需求產生共鳴的色彩，例如酒紅、棕色、黃色、綠色、薄荷色。漸變色、41毫米的面盤中心為顏色，同時顏色逐漸向外變深，面盤並經過太陽放射紋修飾。

向巴黎致意的新款Heritage BiCompax Annual傳承系列年曆計時...
向巴黎致意的新款Heritage BiCompax Annual傳承系列年曆計時碼表城市版，限量88只。圖：寶齊萊提供

Heritage BiCompax Annual腕表將同時具備計時碼表與年曆兩種實用功能：前者用以量測計算時間單位，後者則可顯示一年之中的日期與星期。每一款腕表皆限量88只，唯有北京版限量188只。

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