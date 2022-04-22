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鸚鵡綠、亮粉紅 BV、Balenciaga新企劃空間配色超搶眼

記者吳曉涵／台北報導
（圖：Bottega Veneta、Balenciaga提供）
（圖：Bottega Veneta、Balenciaga提供）

社群時代依舊持續堅持推出許多具備品牌特色線下活動的Bottega Veneta（簡稱BV），近日又打造了一個新企劃「The Square」，首站選在杜拜，並以BV標誌性的鸚鵡綠色作為活動場域主體色調，展現充滿品牌特色的空間之美。

「The Square」是一座彼此交流的場域，靈感源自於阿拉伯語中象徵聚會與團聚的「majlis」一詞。空間由黎巴嫩建築師Carl Gerges所設計，提供包含了電影放映、音樂表演、說書、詩歌與美饌等文化交流活動，日前連三日在杜拜舉行，參與者包括Carl Gerges、葉門-東非視覺傳達者Shaima Al Tamimi，蘇丹-英國口語詩人Asma Al Badawi，加拿大詩人與作曲家Mustafa the Poet、黎巴嫩歌手，作曲家與編曲者Samer Doumet。繼杜拜之後，「The Square」也即將在日本、舊金山、上海及聖保羅陸續揭幕。

Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店。（圖：Balencia...
Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店。（圖：Balenciaga提供）

Bottega Veneta近日打造了一個新企劃「The Square」，首站選...
Bottega Veneta近日打造了一個新企劃「The Square」，首站選在杜拜，並以BV標誌性的鸚鵡綠色作為活動場域主體色調，展現充滿品牌特色的空間之美。（圖：Bottega Veneta提供）

另一方面，Balenciaga為了宣傳Le Cagole系列單品，4月起也在全球多個城市推出Le Cagole系列的期間限定店。其中倫敦Mount Street店鋪設計延續了該系列的獨特風格，整體空間由亮粉紅色的人造皮草裝飾。從陳列架、展示櫃、地板、座椅，到放置在開放式展示亭中的衣架，都被粉紅色人造皮草覆蓋，像是一個甜美奇幻空間，充滿想像力。

Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店，整體空間由亮粉紅色的人...
Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店，整體空間由亮粉紅色的人造皮草裝飾。（圖：Balenciaga提供）

Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店，整體空間由亮粉紅色的人...
Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店，整體空間由亮粉紅色的人造皮草裝飾。（圖：Balenciaga提供）

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