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性感黑絲襪配細跟鞋 朴彩英Rosé辣穿水晶網衣不露點

記者吳曉涵／台北報導
朴彩英Rosé登上韓版哈潑時尚（Harper's Bazaar）雜誌封面，再次展現備受讚賞的高超時尚氣勢。圖／摘自IG
朴彩英Rosé登上韓版哈潑時尚（Harper's Bazaar）雜誌封面，再次展現備受讚賞的高超時尚氣勢。圖／摘自IG

韓國女團BLACKPINK成員朴彩英Rosé日前被資深造型師盛讚「最適合穿著精品」，近日她登上韓版哈潑時尚（Harper's Bazaar）雜誌封面，再次展現備受讚賞的高超時尚氣勢，更將她本人擔任大使的品牌Saint Laurent夏季系列單品穿出極度火辣的性感風情，魅力爆表，讓人過目難忘。

身為Saint Laurent品牌大使，Rosé這次在韓版哈潑時尚雜誌中當然毫無意外換穿多套Saint Laurent服飾，其中包含夏季系列的深Ｖ禮服、泳裝靈感中空連身褲、網狀水晶洋裝等等，可以說是展現各種「辣」。此外，在一系列照片、影片中最搶眼的單品莫過於超細跟的厚底高跟鞋和透明PVC尖頭鞋，穿上透膚黑絲襪的Rosé腳踩厚底高跟鞋，搭配刻意稍顯凌亂的長髮展現性感魅惑氣息。而透明PVC尖頭鞋則是以若隱若現的「透視感」彰顯足部的誘惑力，比赤腳還迷人。

此外，Rosé也展示了Saint Laurent夏季系列中畫龍點睛的皮革手套，以露肩服飾搭配起來更是火辣又帥氣。只能說Rosé駕馭時尚的功力真的太厲害了，馬上就能讓幾個重點單品被強烈聚焦，粉絲們在換季治裝前也可以參考一下Rosé示範的這幾個性感重點喔！

Frida酒紅與透明PVC材質裸跟鞋。圖／Saint Laurent提供
Frida酒紅與透明PVC材質裸跟鞋。圖／Saint Laurent提供
朴彩英Rosé在韓版哈潑時尚影片中穿搭的Saint Laurent夏季服飾。圖／...
朴彩英Rosé在韓版哈潑時尚影片中穿搭的Saint Laurent夏季服飾。圖／摘自IG
朴彩英Rosé登上韓版哈潑時尚（Harper's Bazaar）雜誌封面，再次展...
朴彩英Rosé登上韓版哈潑時尚（Harper's Bazaar）雜誌封面，再次展現備受讚賞的高超時尚氣勢。圖／摘自IG
穿上透膚黑絲襪的朴彩英Rosé腳踩厚底高跟鞋，搭配刻意稍顯凌亂的長髮展現性感魅惑...
穿上透膚黑絲襪的朴彩英Rosé腳踩厚底高跟鞋，搭配刻意稍顯凌亂的長髮展現性感魅惑氣息。圖／摘自IG
朴彩英Rosé在韓版哈潑時尚影片中穿搭的Saint Laurent夏季服飾。圖／...
朴彩英Rosé在韓版哈潑時尚影片中穿搭的Saint Laurent夏季服飾。圖／摘自IG
Kika黑色漆皮厚底高跟鞋。圖／Saint Laurent提供
Kika黑色漆皮厚底高跟鞋。圖／Saint Laurent提供
朴彩英Rosé在韓版哈潑時尚影片中穿搭的Saint Laurent夏季服飾，秀上...
朴彩英Rosé在韓版哈潑時尚影片中穿搭的Saint Laurent夏季服飾，秀上模特兒是直接單穿，Rosé則是內搭黑色小可愛。圖／摘自IG
Frida寶藍與透明PVC材質裸跟鞋。圖／Saint Laurent提供
Frida寶藍與透明PVC材質裸跟鞋。圖／Saint Laurent提供
Frida黑色與透明PVC材質裸跟鞋。圖／Saint Laurent提供
Frida黑色與透明PVC材質裸跟鞋。圖／Saint Laurent提供
朴彩英Rosé換穿一系列Saint Laurent夏季服飾。圖／摘自IG
朴彩英Rosé換穿一系列Saint Laurent夏季服飾。圖／摘自IG

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