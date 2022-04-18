性感黑絲襪配細跟鞋 朴彩英Rosé辣穿水晶網衣不露點

朴彩英Rosé登上韓版哈潑時尚（Harper's Bazaar）雜誌封面，再次展現備受讚賞的高超時尚氣勢。圖／摘自IG

韓國女團BLACKPINK成員朴彩英Rosé日前被資深造型師盛讚「最適合穿著精品」，近日她登上韓版哈潑時尚 （Harper's Bazaar）雜誌封面，再次展現備受讚賞的高超時尚氣 勢，更將她本人擔任大使的品牌Saint Laurent夏季系列單品穿出極度火辣的性感風情，魅力爆表，讓人過目難忘。

身為Saint Laurent品牌大使，Rosé這次在韓版哈潑時尚雜誌中當然毫無意外換穿多套Saint Laurent服飾，其中包含夏季系列的深Ｖ禮服、泳裝靈感中空連身褲、網狀水晶洋裝等等，可以說是展現各種「辣」。此外，在一系列照片、影片中最搶眼的單品莫過於超細跟的厚底高跟鞋和透明PVC尖頭鞋，穿上透膚黑絲襪的Rosé腳踩厚底高跟鞋，搭配刻意稍顯凌亂的長髮展現性感魅惑氣息。而透明PVC尖頭鞋則是以若隱若現的「透視感」彰顯足部的誘惑力，比赤腳還迷人。

此外，Rosé也展示了Saint Laurent夏季系列中畫龍點睛的皮革手套，以露肩服飾搭配起來更是火辣又帥氣。只能說Rosé駕馭時尚的功力真的太厲害了，馬上就能讓幾個重點單品被強烈聚焦，粉絲們在換季治裝前也可以參考一下Rosé示範的這幾個性感重點喔！