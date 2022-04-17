NIKE SB 20歲了 蘇富比拍賣史上最強100雙板鞋

NIKE SB Dunk Low Pro「Paris」Bernard Buffet 樣品鞋，估價60萬港元起。

NIKE 旗下的滑板品牌NIKE SB Dunk在2002年正式誕生，在當時的設計總監Sandy Bodecker帶領之下，品牌將1980年代設計的Dunk籃球鞋全面升級並改造為適合滑板運動的鞋款，成功建立起NIKE當今最受歡迎的副線。為慶祝NIKE滑板品牌20週年，蘇富比特別舉行「Nike SB 20 Years」 線上專場拍賣 ，回顧過去20年間最具代表性的經典球鞋共100雙NIKE SB球鞋，總估價達680萬港元（約86.6萬美元），自即日起至4月25日開放競標。

這是蘇富比歷來策劃過最全面的球鞋專場之一。NIKE SB秉持開放的精神，探索超過數百個設計概念，不乏各種異想天開的幽默如啤酒瓶、恐怖電影 、電玩、藝術等，展現無限創意。包括史上最受歡迎的板鞋：NIKE SB Dunk High Pro「FLOM」。這是NIKE SB與紐約布魯克林塗鴉藝術家Futura合作的鞋款，全球限量24雙，「FLOM」為「For Love or Money」的簡寫，以不同面值的紙幣裝飾鞋面，上次蘇富比拍賣時以63,000美元刷新了當時的NIKE Dunk拍賣紀錄，此拍品附「FLOM」滑板及塗鴉藝術家Futura簽名。

其他拍賣焦點包括NIKE在舉行「White Dunk」巡迴展時推出的城市限定款，當時共推出200雙限量版球鞋，此次上拍的是2003年代表巴黎的NIKE SB Dunk Low Pro 「Paris」Bernard Buffet 樣品鞋，用上「Rope/Special Cardinal」 色和棕色麂皮，鞋面上印有法國畫家貝爾納巴菲特（Bernard Buffet）的畫作。另一則是2003年夏季與紐約街頭服裝品牌Orchard Street合作推出的40雙橘綠黑 Dunk Highs之一：NIKE Dunk Hi Orchard Street「Brazil」。另一焦點為滑版界傳奇人物Reese Forbes所設計的第二款NIKE SB：NIKE SB Dunk Low Pro Reese Forbes 「Denim」，這是他和Natas Kaupas一起創作的結果，以兩種深淺不同的流蘇牛仔布配紅色鞋底，充滿美式風情。