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NIKE SB 20歲了 蘇富比拍賣史上最強100雙板鞋

記者孫曼／即時報導
NIKE SB Dunk Low Pro「Paris」Bernard Buffet 樣品鞋，估價60萬港元起。
NIKE SB Dunk Low Pro「Paris」Bernard Buffet 樣品鞋，估價60萬港元起。

NIKE旗下的滑板品牌NIKE SB Dunk在2002年正式誕生，在當時的設計總監Sandy Bodecker帶領之下，品牌將1980年代設計的Dunk籃球鞋全面升級並改造為適合滑板運動的鞋款，成功建立起NIKE當今最受歡迎的副線。為慶祝NIKE滑板品牌20週年，蘇富比特別舉行「Nike SB 20 Years」 線上專場拍賣，回顧過去20年間最具代表性的經典球鞋共100雙NIKE SB球鞋，總估價達680萬港元（約86.6萬美元），自即日起至4月25日開放競標。

這是蘇富比歷來策劃過最全面的球鞋專場之一。NIKE SB秉持開放的精神，探索超過數百個設計概念，不乏各種異想天開的幽默如啤酒瓶、恐怖電影、電玩、藝術等，展現無限創意。包括史上最受歡迎的板鞋：NIKE SB Dunk High Pro「FLOM」。這是NIKE SB與紐約布魯克林塗鴉藝術家Futura合作的鞋款，全球限量24雙，「FLOM」為「For Love or Money」的簡寫，以不同面值的紙幣裝飾鞋面，上次蘇富比拍賣時以63,000美元刷新了當時的NIKE Dunk拍賣紀錄，此拍品附「FLOM」滑板及塗鴉藝術家Futura簽名。

其他拍賣焦點包括NIKE在舉行「White Dunk」巡迴展時推出的城市限定款，當時共推出200雙限量版球鞋，此次上拍的是2003年代表巴黎的NIKE SB Dunk Low Pro 「Paris」Bernard Buffet 樣品鞋，用上「Rope/Special Cardinal」 色和棕色麂皮，鞋面上印有法國畫家貝爾納巴菲特（Bernard Buffet）的畫作。另一則是2003年夏季與紐約街頭服裝品牌Orchard Street合作推出的40雙橘綠黑 Dunk Highs之一：NIKE Dunk Hi Orchard Street「Brazil」。另一焦點為滑版界傳奇人物Reese Forbes所設計的第二款NIKE SB：NIKE SB Dunk Low Pro Reese Forbes 「Denim」，這是他和Natas Kaupas一起創作的結果，以兩種深淺不同的流蘇牛仔布配紅色鞋底，充滿美式風情。

NIKE SB Dunk High Pro「FLOM」球鞋及「FLOM」滑板附塗...
NIKE SB Dunk High Pro「FLOM」球鞋及「FLOM」滑板附塗鴉藝術家 Futura 簽名，估價50萬港元起。
NIKE SB Dunk Low Pro Reese Forbes 「Denim...
NIKE SB Dunk Low Pro Reese Forbes 「Denim」球鞋，是滑版界傳奇人物Reese Forbes的早期設計，估價10萬港元起。
NIKE Dunk Hi Orchard Street「Brazil」球鞋，由紐...
NIKE Dunk Hi Orchard Street「Brazil」球鞋，由紐約街頭服裝品牌Orchard Street設計，估價4萬5000港元起。

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