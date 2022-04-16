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ZARA最大旗艦店馬德里開幕 手機定位找衣 自動測試衣數

中央社／馬德里16日專電
西班牙快時尚領導品牌ZARA全球最大旗艦店8日在馬德里開幕，共占據經典建築物「西班牙大廈」4層樓。（中央社）
西班牙快時尚領導品牌ZARA全球最大旗艦店8日在馬德里開幕，共占據經典建築物「西班牙大廈」4層樓。（中央社）

全球最大ZARA門市8日在馬德里地標西班牙廣場前開幕，標榜運用新興科技整合實體店面與線上銷售平台，凸顯疫情下減少實體門市、拓展電商版圖的新趨勢。

西班牙快時尚服飾產業領導品牌颯拉（ZARA）全球最大旗艦店在馬德里開幕，落腳於經歷兩年改造翻新、去年11月重新開幕的都心地標「西班牙廣場」（Plaza de España）正對面，共占據經典建築物「西班牙大廈」（Edificio España）4層樓，面積總計7700平方公尺（2329.25坪）。

新門市不僅面積最大，根據母公司Inditex集團表示，旗艦店導入最新穎的科技，全面整合線下實體零售店面與線上電子商務平台，以提供消費者獨特且完整的購物體驗。

門市7700平方公尺中，有一半的面積實作為倉庫使用，以提供在線上下單購買的消費者來到實體店面取貨、換貨、退貨的需求。

先進的服務功能還包括：消費者可透過手機掃描付款，以節省在傳統結帳櫃台排隊的時間；利用手機App中的門市地圖，查詢事先在線上選好的商品實際定位；試衣間還配備了自動偵測服飾件數的機器，門市服務人員無需花時間清點消費者手中服飾，加速排隊試衣速度。

除此之外，這也是ZARA首間設有內衣系列陳列專區的門市；在此之前，內衣系列只在線上銷售。並且新增了鞋子、包包和美妝產品獨立陳列專區，與品牌其他門市區隔。

Inditex集團創辦人阿曼西奧‧奧蒂嘉（Amancio Ortega）的女兒瑪爾塔‧奧蒂嘉（Marta Ortega）1日接任集團「非執行董事長」，正式執掌父親一手打造的快時尚帝國。ZARA全球旗艦店開幕是瑪爾塔‧奧蒂嘉上任後邁出的第一步重大里程。

根據國家報（El País）報導，旗艦店的運作模式符合Inditex集團近年來「裁減固定成本」、「緊密結合線上線下銷售模式」的經營策略。受到全球疫情打擊，Inditex在全球關閉1000家門市，並且同步拓展電商戰場，如今線上商店銷售占總營收25%。

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