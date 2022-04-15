蕾哈娜挺孕肚出浴秀珠寶 泡泡雲朵共演時尚絕景

美國歌手蕾哈娜（Rihanna）近日為女性時尚 VOGUE拍攝封面，除大方展現懷孕身形，其中一幕更大膽出浴戴上法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Carte Blanche, Contemplation高級珠寶系列中的Nuage en Apesanteur主題項鍊，三點不露、大曬時髦「孕」味。

蕾哈娜（Rihanna）為女性時尚VOGUE拍攝封面的視覺，由時尚攝影名家Annie Leibovitz所掌鏡。(取材自 [email protected])

該系列是由時尚攝影 名家Annie Leibovitz所掌鏡，Annie Leibovitz拍攝過的名人無數，包含英女王、Nicole Kidman、希拉蕊（Hillary Clinton）都曾交由她拍攝。這次Rihanna為Vouge拍攝的時尚雜誌中，共秀出七張照片，無論是禮服、薄紗、長大衣，多數都秀出了Rihanna懷孕的身型，而其中一張戴上Boucheron高級珠寶的項鍊，拿捏得宜的分寸與品味、令人驚艷。

這條Nuage en Apesanteur主題項鍊出自Carte Blanche, Contemplation高級珠寶系列，其靈感來自品牌創意總監Claire Choisie嘗試將一個抽象的畫面定格：當大氣中水滴經過蒸發、循環、最終結成雲朵的自然奇景。項鍊總共使用了5,371顆鑽石、4,415顆玻璃微珠，並有9,785條鈦金絲線串接，最終形成蕾 哈娜（Rihanna）身上，也如浴缸中泡泡的夢幻視覺，全世界僅一件。

Nuage en Apesanteur主題項鍊出自Carte Blanche, Contemplation高級珠寶系列，項鍊總共使用了5,371顆鑽石、4,415顆玻璃微珠，並有9,785條鈦金絲線串接，靈感來當大氣中水滴經過蒸發、循環、最終結成雲朵的自然奇景。(圖:Boucheron提供)