遊走想像與具象之間的經典 卡地亞雙獸首動物珠寶誕生

卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎和長頸鹿黃K金手鐲。圖：卡地亞提供

在4月初舉辦的日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva）上，卡地亞搶先曝光了全新的雙獸首腕表，極為精美細緻的立體造型，除了品牌的標誌美洲豹，亦有鱷魚、斑馬等非洲動物加入。如今，從經典雙獸首設計概念延伸出的全新系列的Indomptables de Cartier珠寶作品，包括3款珠寶腕表、2款項鍊、以及5款手鐲，即將於5月全球上市，這些無法被馴服的動物，比以往更加桀驁不羈。

卡地亞Indomptables de Cartier系列美洲豹斑馬白K金鑲鑽腕表。圖：卡地亞提供

卡地亞全新Indomptables de Cartier系列珠寶及腕表，即將於5月上市。圖：卡地亞提供

獸首兩兩形影相對的造型，自1930年代起就出現在卡地亞經典的珠寶設計中，蔚為風行一時。到了1950年代，卡地亞史上最出名的創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）更為動物的立體設計注入全新的創意：所謂「杜桑風格」就是立體風格。熱衷雕塑 與建築的她，偏好自然主義如實刻劃動物的手法，造型誇張的立體雙獸首手環就是體現「杜桑風格」的經典傑作，也再度掀起了一陣時尚 熱潮。

卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎和長頸鹿白K金鑲鑽手鐲。圖：卡地亞提供

卡地亞Indomptables de Cartier系列斑馬與美洲豹/鱷魚黃K金手鐲。圖：卡地亞提供

2022年卡地亞重新演繹雙獸首的設計，以精湛的工藝結合老虎、鱷魚、斑馬、長頸鹿，乍看具體而栩栩如生，細看又充滿奇幻想像。5款手鐲備有白K金鑲鑽和黃K金款式，2款白K金款式上，老虎和長頸鹿、鱷魚和斑馬兩兩相望，黃K金款式則結合斑馬與美洲豹/鱷魚，以及老虎和長頸鹿。黃K金的項鍊上斑馬和美洲豹巧妙互換皮毛斑紋；全鑲鑽白K金款式則結合老虎和長頸鹿。3款珠寶表則結合品牌在結構上最新的創新，表盤的釦頭由可活動拆卸的獸口啣著。

卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎美洲豹黃K金鑲鑽腕表。圖：卡地亞提供

卡地亞Indomptables de Cartier系列老虎和長頸鹿白K金鑲鑽手鐲。圖：卡地亞提供

卡地亞Indomptables de Cartier系列鱷魚美洲豹黃K金鑲鑽腕表。圖／卡地亞提供

這些動物都以「珍珠魚皮」這種無鑲爪的鋪鑲手法製作，每一種動物的毛皮都以金屬細絲環繞鑽石的方式細心鑲嵌，製作成各具特色的皮毛質感效果。斑馬和美洲豹的鼻子更以縞瑪瑙精心雕琢，賦予動物栩栩如生的視覺效果。