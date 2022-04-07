Tiffany 6月登Saatchi倫敦展 藝術家聯名紀念品必買

Tiffany & Co.將由2022年6月10日至2022年8月19日止於倫敦薩奇美術館舉辦Tiffany & Co.「匠心妙藝」品牌展覽。(圖：Tiffany提供)

紐約珠寶品牌Tiffany & Co.歡慶進駐倫敦150周年，宣布將由2022年6月10日至2022年8月19日止於倫敦薩奇美術館 （Saatchi Gallery）舉辦Tiffany & Co.「匠心妙藝」品牌展覽，展出逾400件萃選自品牌骨董珍藏庫的非凡珍寶，包括品牌的鎮店之寶128.54 克拉的 Tiffany 傳奇黃鑽、日前曾來台展出的逾80克拉帝國鑽石（Empire Diamond）巨鑽、典藏高級珠寶傑作、品牌享負盛名的櫥窗設計、電影 「第凡內早餐」劇本手稿等標誌著流行文化的重要歷史文物等，勾勒出這185年來的珠寶與生活美學變遷。

倫敦薩奇美術館的外觀畫像。(圖：Tiffany提供)

展區將從7個不同主題，完整闡述Tiffany & Co.的各種面向。訪客一進入薩奇美術館，將先一睹創辦人Charles Lewis Tiffany的輝煌傳奇，緊接其後的展區讓人飽覽傳奇設計師Jean Schlumberger及Elsa Peretti的創意傑作。第三個分章以每年一度的Blue Book高級珠寶系列為主題；展區四則圍繞著於1886年面世的經典六爪鑲嵌 Tiffany® Setting鑽戒。接下來則穿過向電影「第凡內早餐」致敬的展區五，第六個展區以璀璨奪目的鑽石，印證品牌鑽石專家的豐厚資歷。最後，由Tiffany傳奇黃鑽作為展覽瑰麗的句號。

無價且傳奇的Tiffany Diamond項鍊鑲有單顆濃彩黃鑽總重逾128.54克拉， 共有82個切面。(圖：Tiffany提供)

必須入手的紀念品一系列Tiffany Blue®的獨家藝術家聯名作品，包括Daniel Arsham設計的T裇、Tiffany & Co. x Wilson®足球 、Quartersnacks滑板、Mellow Gemini花瓶、Krink塗鴉筆、Caran d’Ache原子筆及鉛筆套裝以及Bellocq茶具套裝等。展覽場刊則提供兩種不同尺寸，由 Assouline New York出版、資深珠寶專家Vivienne Becker執筆、已故時裝編輯André Leon Talley撰寫序言，將於2022年6月10日起在展覽場地的紀念品店及Tiffany舊龐德街專門店發售。 門票將自2022年5月2日起公開發售，民眾可透過iOS及Google Play下載的「匠心妙藝」手機應用程式或親自到展覽場地購票。