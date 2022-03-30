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「製表界畢卡索」Gérald Genta拍賣系列香港場來了

記者孫曼／即時報導
被譽為「製表界的畢卡索」傳奇設計大師Gérald Genta。(圖:蘇富比提供)
被譽為「製表界的畢卡索」傳奇設計大師Gérald Genta。(圖:蘇富比提供)

傳奇設計大師Gérald Genta被譽為「製表界的畢卡索」，他所設計的腕表都是經典中的經典、暢銷中的暢銷，如百達翡麗的金鷹、愛彼表的皇家橡樹等。國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）「Gérald Genta: Icon of Time」一系列拍賣，自2月起於日內瓦登場、並將於4月6日起至19日將登陸香港、6月8日至22日於紐約舉行，聚焦Gérald Genta的設計手稿，隨附NFT認證。蘇富比日前公布香港專場領銜拍品：百達翡麗「Nautilus」設計原圖。

承襲2月在日內瓦創下的「白手套」佳績，其中愛彼「Royal Oak 皇家橡樹」設計原稿，以60萬美元高價成交；4月6日起至19日於線上開放競標的「Gérald Genta: Icon of Time」香港專場，共推出34 幅設計水彩畫手稿，當中包括經典款式以及從未曝光的設計圖。拍品將於4月13日起至17日止於香港文化矽谷K11 MUSEA的Sotheby’s [email protected] MUSEA Pop- up畫廊內展出。

一幅以香港回歸為特別主題的米老鼠腕表原型設計圖，由Gérald Genta繪製...
一幅以香港回歸為特別主題的米老鼠腕表原型設計圖，由Gérald Genta繪製並附NFT證書，約1997年製。(圖:蘇富比提供)

香港專場同時反映著尊達及其妻子與商業夥伴伊芙琳（Evelyne Genta）對亞洲的鐘愛。兩人多年來為開拓業務而多次探訪亞洲，不但起發搭他的設計創作，亞洲藏家更是其事業生涯中的重要支持者。這次拍賣的精選拍品包括特別為香港回歸而設計的米老鼠腕表、世上最複雜時計大自鳴「The Grand Sonnerie」共3款、以及一系列以動物及中國生肖為靈感之設計圖等。

拍品起拍價格將設定為800港元；6月的紐約專場則設為100美元。拍賣系列的部分收益將撥捐Gérald Genta Heritage Association遺產協會，以支持協會鼓勵並表揚鐘表界的新世代設計師。

一幅摺疊式百達翡麗Nautilus系列原型設計圖，備兩款表側及表冠選項，由Gé...
一幅摺疊式百達翡麗Nautilus系列原型設計圖，備兩款表側及表冠選項，由Gérald Genta繪製並附NFT証書，約1976年製，估價待詢。(圖:蘇富比提供)

香港 拍賣 皇家

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