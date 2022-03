奧斯卡「幕後」長這樣 勞力士「綠坊休息室」獨厚VVIP

2021年開幕的奧斯卡電影博物館,肩負起傳承當代電影文化的重要意涵,而勞力士正是創始資助者之一。(圖: 勞力士提供)

所有精彩的電影 ,都是由幕後全體工作人員一同製作完成,而所有電影發行DVD時,幕後花絮也總讓人一窺電影幕後的秘辛,同理可證,電影產業的幕後,永遠都和幕前的風光亮麗同樣精彩,甚至更引人入勝。即將在美東時間3月27日晚上登場的奧斯卡 電影頒獎典禮,除了幕前電影、明星引人注意,典禮幕後由勞力士(ROLEX)贊助的「綠坊休息室」(greenroom),更是每一屆盛會至為重要、且不對外公開的精彩所在。

頒獎現場、紅毯、舞台,這三者或將是公眾最為熟悉的奧斯卡與各大影展場景。但是在螢光幕看不到的所在,提名嘉賓和主持人同樣需要一個空間能在上台前傾談、交流意見,而這時勞力士的「綠坊休息室」則提供了此一愜意的聚會空間。

勞力士2022年的綠坊休息室主題,將各種代表好萊塢與美國電影工業的知名地標像是美國電影藝術與科學學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)、奧斯卡電影博物館 (Academy Museum of Motion Pictures),「收納」進了空間設計。同時勞力士表款的設計元素也在空間中巧妙點綴,像是鐘點標記、指針,又或是品牌為經典的三角坑紋,像是為今年美麗的電影時光,永恆銘記。

事實上,勞力士與奧斯卡、電影工業的淵源甚深,例如勞力士從2017年起擔任美國電影藝術與科學學院專用鐘表與奧斯卡金像獎的榮譽贊助商,同時去年開幕的奧斯卡電影博物館(Academy Museum of Motion Pictures),勞力士也是創始支持者之一;更有甚者,勞力士從未主動參與大螢幕上的商業置入:那些電影中演員配戴勞力士表款的經典時刻,多出自演員對於表款與品牌的真實喜愛。