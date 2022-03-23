LV珠寶腕表 派出最萌吉祥物化身占卜師、雜耍員和賭神

Tambour Slim Vivienne跳時腕表讓最萌吉祥物Vivienne再度變身。(圖:路易威登提供)

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）從品牌經典Monogram延伸出的最萌吉祥物Vivienne，這次化身占卜師、馬戲團、發牌員，成為一系列跳時珠寶腕表的主角！路易威登發表最新Tambour Slim Vivienne系列跳時腕表，共三款不同主題的設計，採用白金、玫瑰金或黃金表殼，讓活潑多變、古靈精怪的Vivienne結合具有雙視窗跳時複雜功能的LV 180自動上鍊機械機芯，讓不發一語的Vivienne也能以指揮棒和猶如魔法的方式顯示時間！

Vivienne是2017年誕生的吉祥物娃娃，俏皮的造型立刻風靡全球時尚 人士，並以出其不意的方式陸續出現在經典路易威登Monogram 帆布上、Vivienne Travellers 系列的墜飾與胸針、或成為品牌腕表的主角：在Tambour Spin Time Air Vivienne中，她讓自己化為12個分身掌管旋轉小時系統，並在Vivienne Bijou Secret神秘珠寶表上大玩捉迷藏。

Tambour Slim Vivienne跳時黃金鑽表發牌員款，配矽卡岩表面。(圖:路易威登提供)

全新Tambour Slim Vivienne跳時腕表的玫瑰金款式中，Vivienne化身占卜師，搭配猶如星空夜晚的深藍色砂金石表面，彷彿將命運藏在深不可測的宇宙中。Vivienne的眼睛點綴墨黑色鑽石、雙手所指的2個牌卡顯示窗，每60分鐘指示小時的數字交錯切換：前一個小時的顯示窗會變成塔羅牌卡，而原本是塔羅牌卡的視窗則會翻轉出小時顯示，這是現代表壇首次在腕表中採用交替跳時的設計。分鐘顯示則是透過從Vivienne的心臟延伸出來一根纖細、幾乎看不見的魔杖指示，每一小時繞著表面旋轉一圈，尾端裝飾塔羅牌。

Tambour Slim Vivienne跳時白金鑽表馬戲團款，配珍珠母貝表面。(圖:路易威登提供)

黃金款的Tambour Slim Vivienne則讓Vivienne扮演發牌員，表面採用罕見用於裝飾鐘表藝術的礦物綠色矽卡岩製作，雙眼鑲嵌綠色沙弗萊石，小時顯示則隱藏在撲克牌視窗；白金表款搭配珍珠母貝表盤，Vivienne雙眼鑲嵌藍寶石，時間的顯示則在老花雜耍球的視窗裡。每張塔羅牌、撲克牌、Monogram老花和小時數字均由路易威登的日內瓦工坊中的手工微繪藝術工匠單獨繪製完成。每一款Tambour Slim Vivienne都是採用創新製造的機芯模組驅動，由路易威登日內瓦的La Fabrique du Temps專業機芯工坊研發並生產。跳時顯示的裝置採用多臂式日內瓦十字齒輪（也被稱為馬爾他十字齒輪）取代傳統星輪與跳線彈簧系統，具有更高效率、更長壽、更精準等多重優點。