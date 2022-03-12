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保護海洋十年大紀 Blancpain合作PADI遠眺2030

記者釋俊哲／即時報導
Blancpain總裁Marc A. Hayek表示，由於品牌旗下五十噚潛水表擁有近70年的歷史，Blancpain培養出的不僅是熱情，還有對海洋的堅定承諾。圖：Blancpain提供
Blancpain總裁Marc A. Hayek表示，由於品牌旗下五十噚潛水表擁有近70年的歷史，Blancpain培養出的不僅是熱情，還有對海洋的堅定承諾。圖：Blancpain提供

如何展現影響力？有時需要深入研究、有時需要廣泛接觸。瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）長年支持海洋保育，近日在由《經濟學人》雜誌舉辦的第9屆世界海洋峰會上，品牌並宣布與國際專業潛水教練協會（Professional Association of Diving Instructors，簡稱PADI®）展開合作關係，並以2030年為基礎，訂下了長遠的明確目標。

Blancpain的五十噚潛水自動腕表，使用了磨砂緞面鈦金屬，並具備堅硬的藍寶石...
Blancpain的五十噚潛水自動腕表，使用了磨砂緞面鈦金屬，並具備堅硬的藍寶石水晶表圈，5日動力儲存、時間顯示與300米防水性能。圖：Blancpain提供

PADI是全球最大的專業潛水協會，目前在全世界擁有6600間潛水中心與度假村，與近13萬的專業會員。寶珀本次與PADI的合作，重點之一在於Adopt the Blue™計畫：包含6600個PADI潛水中心和渡假村將參與發展與構立海洋保護區（MPAs）為主要目的，希望達成2030年時，保護全世界30%的海洋面積；重點之二則在於Blancpain/PADI社區補助金（PADI Community Grant）的成立，希望能推動在地社區的保育工作，並在海洋保育、支持原住民族群中達成兩全之美。

PADI目前在全世界擁有6600間潛水中心與度假村，與近13萬的專業會員，是全球...
PADI目前在全世界擁有6600間潛水中心與度假村，與近13萬的專業會員，是全球最大的專業潛水協會。圖：Blancpain提供

Blancpain總裁Marc A. Hayek則為此表示：由於品牌旗下五十噚（Fifty Fathoms）潛水表擁有近70年的歷史，Blancpain培養出的不僅是熱情，還有對海洋的堅定承諾。「我們為在全球海洋保護方面努力所獲得的成果而自豪，而我們也很高興可以與PADI以及它的潛水員社團一起合作，共同帶來更積極的改變。 」

Blancpain宣布與國際專業潛水教練協會展開合作，並以2030年為基礎，訂下...
Blancpain宣布與國際專業潛水教練協會展開合作，並以2030年為基礎，訂下了長遠的明確目標。圖：Blancpain提供

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