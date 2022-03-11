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全球唯一Dior餐廳巴黎開幕 BLACKPINK Jisoo搶先逛

記者楊詩涵／即時報導
Jisoo搶先參觀全新開幕的Dior巴黎蒙田大道旗艦店。(取材自IG、Dior提供)
Jisoo搶先參觀全新開幕的Dior巴黎蒙田大道旗艦店。(取材自IG、Dior提供)

2022秋冬巴黎時裝周剛落幕，Dior代言人Jisoo在此行除了看秀，還搶先逛了重新開幕的蒙田大道總店（Dior 30 Montaigne），而這座歷經2年修繕竣工的旗艦店，還設置了全球唯一的Dior餐廳，繼去年Jisoo率先入住LVMH集團白馬莊園酒店之後，又搶先逛店，令人相當羨慕。

3月6日開始營運、全新裝修完成的蒙田大道總店，昔時稱為私人宅邸（hôtel particulier），在1865年由拿破崙一世的兒子瓦萊夫斯基伯爵（Count Walewski）建造，翻修後保持既有風華，迪奧先生曾說這裡是「神奇美好的薈萃之地（refuge of the marvelous）」，自1946年開始成為Christian Dior的總部，共7層樓高、總面積超過3,025坪，本次修繕工程由建築師Peter Marino執掌，運用空間重新定義時裝、香水、皮件、香水、美妝、珠寶、家飾以及高級訂製服，將法式生活藝術（art de vivre）紛陳眼前，店內更有三座景觀設計師Peter Wirtz與Peter Marino聯手設計的花園，以及神秘的La Suite Dior頂級公寓，還有Le Restaurant Monsieur Dior餐廳和La Pâtisserie Dior甜點坊。

經過2年的修繕，Dior巴黎蒙田大道旗艦店於3月6日全新開幕。(圖:Dior提供...
經過2年的修繕，Dior巴黎蒙田大道旗艦店於3月6日全新開幕。(圖:Dior提供)

全球唯一Le Monsieur Dior餐廳坐落在全新開幕的巴黎蒙田總店內。(圖...
全球唯一Le Monsieur Dior餐廳坐落在全新開幕的巴黎蒙田總店內。(圖:Dior提供)

延續品牌的藝術品味，店內擺放多個Peter Marino或Dior特別委託藝術家訂製的藝術品，在圓廳中心是設計師Paul Cocksedge打造的詩意裝置藝術「Bourrasque」，還有Joël Andrianomearisoa以Dior絲巾為靈感的組合畫、位於試衣間內Alberto Bertoldi的油畫等、Isa Genzken之玫瑰作品等，都呼應著對大自然的熱愛。總店內全球首個、唯一Le Monsieur Dior餐廳，由廚師Jean Imbert和合作夥伴Antony Clémot共同發想，靈感來《La Cuisine cousu-main》書中收錄與Dior歷史和精神相關的佳餚，並搭配Dior Maison餐具系列。餐廳牆面，是由Claudia Wieser設計幾何塊狀組成的鏡面，與Guy Limone的影像作品猶如一場對話，意是專為旗艦店號特製的作品，俯瞰盛開玫瑰園的甜點店Le Pâtisserie Dior，則是浪漫的休憩空間，體驗愉悅的美食時光。

巴黎蒙田總店內的男裝陳列區。(圖:Dior提供)
巴黎蒙田總店內的男裝陳列區。(圖:Dior提供)

全新開幕的巴黎蒙田旗艦店，體現法式生活藝術。(圖:Dior提供)
全新開幕的巴黎蒙田旗艦店，體現法式生活藝術。(圖:Dior提供)

虻田總店內陳列Isa Genzken的玫瑰雕塑作品。(圖:Dior提供)
虻田總店內陳列Isa Genzken的玫瑰雕塑作品。(圖:Dior提供)

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