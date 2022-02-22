李政宰、Snoop Dogg都入鏡 GUCCI形象廣告族群大融合

「GUCCI LOVE PARADE」形象廣告由攝影師Mert & Marcus掌鏡。（圖：GUCCI提供）

去年11月，GUCCI 在洛杉磯好萊塢 大道盛大舉行時裝秀，發表名為「GUCCI LOVE PARADE」系列作品，當時這場秀從服裝到呈現方式、地點等，都是重現創意總監Alessandro Michele從小由擔任電影 公司製作助理的母親那獲得的「好萊塢印象」，不僅透過戲劇效果十足又結合現代衣著特色的設計風格呈現對電影、明星產業的依戀，也邀請到像是麥考利克金這樣經典的好萊塢大銀幕代表人物來擔任走秀嘉賓，給予許多影迷驚喜。而此系列的形象照也在最近曝光，由攝影師Mert & Marcus掌鏡，再次華麗地描繪出GUCCI眼中的璀璨星光。

李政宰入鏡「GUCCI LOVE PARADE」系列形象廣告。（圖：GUCCI提供）

「GUCCI LOVE PARADE」系列的形象廣告主題為「夢境初始，我們身在其中」，創意總監Alessandro Michele將生活中的靈感、電影的創作等，看作是夢的恩寵、是做夢後的創意展現。在他的想象中，美並非靜止的，而是在來回拉扯的張力中誕生，並源自衝突，更永遠處於正在「形成」的狀態。他將電影視為「現代神話」，參與其中的人們像是神話中的眾神。而在廣告畫面中，人與神並肩坐在桌前共享豐富的宴席，且這些形形色色的面容也代表著多元文化，GUCCI形象大使和好友們都一同入鏡，包括傑瑞德雷托、Beanie Feldstein、鄧倫、李政宰、劉雯、麥莉希拉和Snoop Dogg等，不只突破種族、身形等界線，他們來自電影、音樂等不同領域的背景也加深了和諧、融合概念。

Snoop Dogg（右）也參與演出，濃郁的畫面色調，維持著GUCCI一貫的復古、狂歡風格。（圖：GUCCI提供）

劉雯。（圖：GUCCI提供）

形形色色的面容代表著多元文化融合。（圖：GUCCI提供）

濃郁的畫面色調，維持著GUCCI一貫的復古、狂歡風格，人們舉手投足流露了不羈自在的享樂姿態，歡愉地跳舞、吃美食，暫時忘卻任何煩惱。緞面西裝與蝴蝶結緞帶展現精緻著裝的細膩感，繁複印花則像是回憶著70年代美好的舊時光。仿皮草與華麗珠寶，耀眼而迷人，竹節包、賈姬包等經典單品標象徵著品牌的不敗神話。衣服、身體和空間，在Alessandro Michele的構思中淬煉成一系列凝鏡，演活了解放人類慾望的戲碼。「GUCCI LOVE PARADE」是一個實驗場，一場狂歡派對，也是一個眾神顯現的競技場。