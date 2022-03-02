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亨利慕時展幽默 萬年曆腕表自備「使用說明」

文／記者釋俊哲
亨利慕時（H.Moser & Cie）推出「勇創者萬年曆電光藍腕表」與「勇創者萬年曆教學版腕表」，各有巧妙幽默。（圖： 亨利慕時提供）
亨利慕時（H.Moser & Cie）推出「勇創者萬年曆電光藍腕表」與「勇創者萬年曆教學版腕表」，各有巧妙幽默。（圖： 亨利慕時提供）

買模型、精密家電，其附帶的使用說明書總能讓我們輕巧駕馭複雜的設計。相較之下，高單價的精品手表常具有保證書，但太過複雜的操作仍需專人解說才能理解上手。獨立製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）過往曾打造出簡約但高度複雜的萬年曆腕表，今年品牌反其道而行，推出一只勇創者萬年曆教學版腕表，特殊的面盤設計宛如一份操作說明「小本本」，令人不禁莞爾、更展現了品牌的幽默風趣DNA

所謂的萬年曆意味了：機芯將能精準辨識一年中12個月份的大小月，在2月28日時可自動跳轉至3月1日，並能顯示四年一度閏月時的2月29日。過往在2006年發表的亨利慕時（H.Moser & Cie）勇創者萬年曆表款承襲了品牌的簡約精神，僅使用四只指針便能顯示時間、分鐘、動力儲存以及月份顯示，高度精巧而聰慧，進而讓表款贏得同年日內瓦鐘表大賞（GPHG）的複雜腕表獎。

每隔四年一次的閏年顯示，將在HMC 800手動上鍊自製機芯的背面顯示。（圖： 亨...
每隔四年一次的閏年顯示，將在HMC 800手動上鍊自製機芯的背面顯示。（圖： 亨利慕時提供）

時隔16年後的今年，亨利慕時（H.Moser & Cie）再度推出這款腕表，除了將電光藍fumé煙燻面盤命名為「Funky Blue」，更有「勇創者萬年曆電光藍腕表」與「勇創者萬年曆教學版腕表」兩種選擇。兩者腕表同樣使用了HMC 800手動上鍊自製機芯，並具備萬年曆、瞬跳的日期顯示、小秒針，以及長達七日的動力儲存等功能。

差別在於：前者維持了清爽簡約印象，後者則在面盤中加入大量印刷註記，例如三點鐘方向的flash calendar點名了「瞬跳日期」功能，正中央的迷你短針外圍附有圓形刻度，並以d、j、m、s等英文字母分別象徵12月的December、1月的January、3月的March、9月的September等月份英文。

勇創者萬年曆教學版腕表特殊的面盤宛如一份說明書，令人不禁莞爾。（圖： 亨利慕時提...
勇創者萬年曆教學版腕表特殊的面盤宛如一份說明書，令人不禁莞爾。（圖： 亨利慕時提供）

面盤中還具備了另一「彩蛋」等待收藏家來體驗：「隱藏式簽名」以透明清漆飾有亨利慕時（H.Moser & Cie）的品牌草寫字體，並僅在翻轉至特定角度時才會顯現，再度展現了品牌抱持的內斂、古典美學。

腕表附帶的「隱藏式簽名」，僅在翻轉至特定角度時才會顯現。（圖： 亨利慕時提供）
腕表附帶的「隱藏式簽名」，僅在翻轉至特定角度時才會顯現。（圖： 亨利慕時提供）

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