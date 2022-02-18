「雜誌寵兒」楊冪大滿貫 一年登5男刊封面放送長腿

楊冪登上中國《時裝男士》雜誌，成為首位大滿貫5刊中國男性時尚雜誌的女星。(取材自微博)

登上3月號中國「時裝男士（LOFFICIEL HOMMES）」的楊冪 ，以如同撕畫剪影的拍攝效果，帶來耳目一新的視覺，而她的鐵粉也歡欣慶祝她在短短一年內就解鎖，完成中國5大時尚 男刊大滿貫，還包括「GQ」、「ELLE MEN 」、「Esquire」、「BAZAAR Men」，也是首位完成登封5本男刊的女星，且2022年才走到3月，這也已經是她今年第6次拍攝時尚雜誌的封面，成就斐然，粉絲評點她是「雜誌寵兒」。

這篇採訪以「楊冪是熱氣騰騰」為主題發揮，照例出現了許多精采的冪式問答，例如被問到從「仙劍奇俠傳」的唐雪見、「斛珠夫人」的方海市到「愛的二八定律」秦施、「謝謝你醫生」肖硯，這些飾演過的角色有什麼共同點？楊冪笑答，「我們都是女的。」而喜愛動漫的她正在看「一人之下」（原名「異人」，是中國作者米二創作的網路漫畫）。因為能言善道，又在「奇葩說」裡講出「清醒的人都是努力活著的人」，而贏得人生導師的稱號，她擺擺手表示，「我絕對不是人生導師，我還糊塗著呢，還有很多事情需要經歷。」對於虎年來臨，她對粉絲的祝福是「祝大家新年快樂，做快樂的胖胖」。

而這系列由知名攝影 師黎曉亮拍攝的畫報，其中有一套紅色的VALENTINO紅色篷袖裙裝，孫藝真（孫藝珍）也在韓版「ELLE」3月號演繹，兩大女神撞衫，各自穿出不同風情，而孫藝真拍攝的日期是宣布結婚的次日，現場也洋溢了幸福歡慶的氣氛。楊冪這次以主要以VALENTINO和LOEWE兩個品牌的2022春夏系列入鏡，在濃烈飽滿的紅、紫、綠、黃等色彩中，展現她纖長的身形、如貓一般的氣質，以斑駁光影、撕畫效果的拼貼，呈現迷人的距離感。