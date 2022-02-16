我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

丹麥小王子顏值爆表 出道處女秀獻喬治傑生REFLECT珠寶

記者孫曼／即時報導
丹麥王子費利克斯擔任模特兒拍攝喬治傑生2022春夏全新REFLECT系列珠寶形象廣告。（圖：喬治傑生提供）
丹麥王子費利克斯擔任模特兒拍攝喬治傑生2022春夏全新REFLECT系列珠寶形象廣告。（圖：喬治傑生提供）

丹麥品牌喬治傑生（GEROG JENSEN）與丹麥皇室擁有深厚的連結，品牌自1924年，作為皇室欽點的御用銀雕供應商，伴隨皇室走過近百年的時光，見證了皇室的世代交替。2022年春季，喬治傑生推出以925純銀金屬打造的全新REFLECT系列珠寶，時尚廣告宣傳大片特別邀請丹麥王子費利克斯（Prince Felix of Denmark）演繹不受框架拘泥的率性風格與有機美學。這也是費利克斯王子首度以模特兒身份出道亮相的處女作。

REFLECT系列純銀單鍊節窄版手鐲。（圖：喬治傑生提供）
REFLECT系列純銀單鍊節窄版手鐲。（圖：喬治傑生提供）

丹麥Felix王子配戴在形象廣告中配戴的REFLECT系列純銀單鍊節戒指。（圖：...
丹麥Felix王子配戴在形象廣告中配戴的REFLECT系列純銀單鍊節戒指。（圖：喬治傑生提供）

REFLECT系列純銀55CM鍊節項鍊。（圖：喬治傑生提供）
REFLECT系列純銀55CM鍊節項鍊。（圖：喬治傑生提供）

REFLECT系列純銀鍊節圈戒。（圖：喬治傑生提供）
REFLECT系列純銀鍊節圈戒。（圖：喬治傑生提供）

年僅20歲的費利克斯王子，是丹麥瑪格麗特女王二世 ( Queen Margrethe II ) 的小孫子，也是該皇室家族第二個踏入時尚領域的皇室成員 – 他的哥哥尼古拉王子 （Prince Nikolai of Denmark）早他一步於2018年走上伸展台，為英國品牌Burberry走秀。費利克斯在喬治傑生全新REFLECT系列珠寶的形象廣告上，以俊美的外型與充滿貴族氣息的舉手投足，與女模特兒Fiona Reventlow-Grinling在歷史悠久的皇室建築中，由攝影師拍下充滿對比衝突的畫面，突顯出REFLECT系列珠寶不受外界框架限制，彰顯自我風格的設計精神。

喬治傑生2022春夏推出全新REFLECT系列純銀珠寶。（圖：喬治傑生提供）
喬治傑生2022春夏推出全新REFLECT系列純銀珠寶。（圖：喬治傑生提供）

喬治傑生2022春夏推出全新REFLECT系列純銀珠寶。（圖：喬治傑生提供）
喬治傑生2022春夏推出全新REFLECT系列純銀珠寶。（圖：喬治傑生提供）

REFLECT系列珠寶是美國珠寶設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）為丹麥品牌喬治傑生所創作的第三個系列。延續她經典作品MERCY與OFFSPRING系列珠寶富有生命力的有機線條，REFLECT系列以有機形狀的鍊環設計為主軸，可單一或多個鍊結組成長度、大小不同珠寶，也可變化本身鍊結的尺寸以寬版粗鍊或窄版細鍊的方式配戴在身上，系列作品中還有將大小不同的鍊結依序漸層排列成串的項鍊，變化豐富，體現此系列珠寶訴求「本我當道」的概念精神。

REFLECT系列純銀鍊節寬版手鍊。（圖：喬治傑生提供）
REFLECT系列純銀鍊節寬版手鍊。（圖：喬治傑生提供）

丹麥Felix王子配戴在形象廣告中配戴的REFLECT系列純銀寬版鍊節項鍊。（圖...
丹麥Felix王子配戴在形象廣告中配戴的REFLECT系列純銀寬版鍊節項鍊。（圖：喬治傑生提供）

REFLECT系列純銀耳環。（圖：喬治傑生提供）
REFLECT系列純銀耳環。（圖：喬治傑生提供）

時尚 攝影 英國

上一則

融合公主切+羽毛剪 楊丞琳「區塊剪」又美又時髦

下一則

影／二戰悲情愛情故事 未婚夫失蹤 她珍藏求婚戒70多年

延伸閱讀

54留學生丹麥轉機「被陽性」？ 眼看飛機飛走

54留學生丹麥轉機「被陽性」？ 眼看飛機飛走
最美環保隨手瓶 喬治傑生北歐風不對稱有機線條藏巧思

最美環保隨手瓶 喬治傑生北歐風不對稱有機線條藏巧思
昌興珠寶售 2022冬奧系列限量版腕錶

昌興珠寶售 2022冬奧系列限量版腕錶

丹麥可能允許美軍進駐 總理：無關烏克蘭危機

丹麥可能允許美軍進駐 總理：無關烏克蘭危機

熱門新聞

「百靈果News」主持人凱莉日前和8名年輕男子泡野溪溫泉，但網友大歪樓，紛紛問照片中的左一男在水中握的是什麼？ （截圖自臉書粉專「凱莉蹲下去」）

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

2022-02-11 04:06
一名女網友意外得知男友讀到大學還會跟媽媽一起洗澡，讓她不敢相信。（示意圖／取材自pixabay）

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

2022-02-11 04:30
三名八旬老人結伴觀賞超級盃球賽，55年來從未間斷，圖為三人在超級盃前夕抵達洛杉磯。(Getty Images)

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」

2022-02-12 22:18
美國芝加哥日前發生一名患有精神病的裸男悄悄潛入80歲老奶奶丹尼絲（右）的住處，並把她挾持為人質。丹尼絲住在西雅圖的女兒很快注意到她一反常態、沒有發出當天的Wordle字謎遊戲成績，立刻決定報警，也讓她最終平安獲救。資料畫面。(路透)

反常沒收到Wordle字謎成績 機警女兒報案救出媽媽

2022-02-11 03:12
日本一名飼主帶3歲的秋田犬外出散步，途中卻突然不肯前進，死命抵抗牽繩，眼睛被擠得瞇成一條縫。(取材自Twitter)

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

2022-02-13 03:52
80歲翁勇穿過暴風雪緊急救援3車人。（影片截圖）

她被困暴風雪14小時上網求救 80歲翁跋涉半公里救3車人

2022-02-09 03:13

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨
安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解