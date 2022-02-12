我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

義式DNA化身情人禮 寶格麗珠寶腕表 將甜蜜輕奢定格

記者釋俊哲／即時報導
寶格麗情人節推薦Aluminium系列鋁合金計時碼表與Serpenti腕表，將無形情意甜美具現。圖：寶格麗提供
寶格麗情人節推薦Aluminium系列鋁合金計時碼表與Serpenti腕表，將無形情意甜美具現。圖：寶格麗提供

戀人間的情意變化莫測，但華美的珠寶、腕表、飾品，卻總能將情意奢華定格。義大利頂級精品品牌寶格麗（BVLGARI）於情人節前夕推薦品牌全系列經典腕表、珠寶，透過精美設計與獨一無二的品牌DNA，將瞬間化為永恆。

BVLGARI Aluminium系列鋁合金計時腕表。圖：寶格麗提供
BVLGARI Aluminium系列鋁合金計時腕表。圖：寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Seduttori精鋼腕表。圖：寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Seduttori精鋼腕表。圖：寶格麗提供

經典的時計常是無形情意的甜美具現，Octo Finissimo Automatic緞面拋光精鋼超薄自動腕表，以超薄的尺寸成為男性正裝、商務的最佳伴手，同時八角形的表殼也呼應了義大利精品世家的建築底蘊；Aluminium系列鋁合金計時碼表則巧妙結合了橡膠與鋁合金，兼具動感與輕量化的舒適配戴體驗，橡膠表圈上更有著BVLGARI、BVLGARI字樣，帶來風格上的鮮明辨識度。

而小巧的戒指、項鍊則帶來誓約、定情的甜蜜暗示，例如B.zero 1的玫瑰金或白K金三項鍊，以層層環繞的圓，象徵同心與共鳴；而Serpenti Viper戒指則透過宛如靈蛇鱗片的幾何造型，像是將情人放蕩不羈的心意緊緊套牢。同系列最高單價更有一款Serpenti系列Mini Scales白K金鑲鑽手環，像是一條閃耀、奢華的小蛇，纏繞於手上。

BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金系版戒指。圖：寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金系版戒指。圖：寶格麗提供

BVLGARI B.zero1系列玫瑰金項鍊。圖：寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金項鍊。圖：寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石手鐲。圖：寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石手鐲。圖：寶格麗提供

如果喜愛Serpenti系列的狂野印象，Serpenti Seduttorir精鋼黑色漆面鑲鑽腕表則將靈蛇巧妙化為手腕間的輕奢珠寶，33毫米的黑色面盤以漆藝製作，表冠再鑲嵌一顆甜美誘人的蛋面切割紅碧璽，表殼與表帶的形體也一如一條靈動的小蛇，神秘、危險，狂野不拘。

寶格麗於情人節前夕推薦品牌全系列經典腕表、珠寶，結合品牌經典DNA，將瞬間化為永...
寶格麗於情人節前夕推薦品牌全系列經典腕表、珠寶，結合品牌經典DNA，將瞬間化為永恆。圖：寶格麗提供

義大利 DNA

上一則

2月12日星座運勢 金牛注意健康 處女幹勁十足

下一則

冬奧／「中國女生比南韓漂亮」 前南韓滑冰選手被罵翻

延伸閱讀

馬克宏與普亭會談隔4公尺長桌 外媒曝背後原因

馬克宏與普亭會談隔4公尺長桌 外媒曝背後原因
昌興珠寶售 2022冬奧系列限量版腕錶

昌興珠寶售 2022冬奧系列限量版腕錶

塌鼻嘴角有痣 8孩母似26年前失蹤川女？家屬促重驗DNA

塌鼻嘴角有痣 8孩母似26年前失蹤川女？家屬促重驗DNA
獨家Sedna金獻真心 OMEGA星座腕表氣質閃耀

獨家Sedna金獻真心 OMEGA星座腕表氣質閃耀

熱門新聞

香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元。路透

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

2022-02-05 12:03
「百靈果News」主持人凱莉日前和8名年輕男子泡野溪溫泉，但網友大歪樓，紛紛問照片中的左一男在水中握的是什麼？ （截圖自臉書粉專「凱莉蹲下去」）

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

2022-02-11 04:06
華盛頓州一對夫婦尼克與麗莎去年底買了一間在奧卡諾根屋齡115年的歷史建築，上周裝修房子時竟發現長18公尺的「隱藏版」壁畫。（取材自YouTube@KREM 2 News）

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

2022-02-07 03:01
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。(Getty Images)

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

2022-02-06 03:21
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
一名女網友意外得知男友讀到大學還會跟媽媽一起洗澡，讓她不敢相信。（示意圖／取材自pixabay）

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

2022-02-11 04:30

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動