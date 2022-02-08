我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

6225克拉祖母綠領軍 蕭邦珍罕寶石打造全新頂級珠寶

記者孫曼／即時報導
蕭邦發表全新高級珠寶，以罕見的珍稀寶石為主角。圖：蕭邦提供
蕭邦發表全新高級珠寶，以罕見的珍稀寶石為主角。圖：蕭邦提供

在珠寶的世界中，能夠被命名的寶石絕對都是品質頂尖中的頂尖、曠世中的曠世珍寶。蕭邦於2022年初於巴黎發表最新的頂級珠寶系列Exceptional Stones，設計環繞非凡絕倫的罕見寶石，包括一枚名為Chopard Insofu的6225克拉的贊比亞祖母綠原石，另一枚則是名為「Rose de Caroline」的10.88克拉VVS1級濃彩（fancy intense）粉鑽 – 這枚雷地恩（radiant-cut）長方形切割的罕見彩鑽，命名致敬蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）：rose不僅代表著鑽石的顏色，也是她最鍾愛的花卉玫瑰。

蕭邦Rose of Caroline鑽石，為一枚重10.88克拉的雷地恩長方形切...
蕭邦Rose of Caroline鑽石，為一枚重10.88克拉的雷地恩長方形切割濃彩粉鑽。圖：蕭邦提供

蕭邦Rose of Caroline鑽石，為一枚重10.88克拉的雷地恩長方形切...
蕭邦Rose of Caroline鑽石，為一枚重10.88克拉的雷地恩長方形切割濃彩粉鑽。圖：蕭邦提供

蕭邦Rose of Caroline粉鑽鑽戒，以紅寶石和鑽石彰顯中央主鑽的天然之...
蕭邦Rose of Caroline粉鑽鑽戒，以紅寶石和鑽石彰顯中央主鑽的天然之美。圖：蕭邦提供

淨度罕見、重達6225克拉Chopard Insofu祖母綠，是2010年時於贊比亞的Kagem露天礦脈發現的，該礦場屬於Gemfields公司，寶石被命名為「Chopard Insofu祖母綠」，「Insofu」在原產地當地部族的奔巴語中意為「大象」。開採過程中的每一步驟均遵從蕭邦可持續發展和社會責任理念的方式，並保證原材料的可溯源性。蕭邦也將把這份自然瑰寶，交付給技藝超群的寶石工匠的手打磨，打造出一系列高級珠寶作品。

而「Rose de Caroline」這枚重逾10克拉的濃彩粉鑽，則是採用多達70個切割面的雷地恩長方形切割，卡羅琳舍費爾將之設計為一枚化繁為簡的鑽戒，盡可能展現寶石的天然之美、致敬來自大自然的慷慨饋贈。這顆粉色鑽石低調鑲嵌於以符合蕭邦可持續發展和社會責任理念的公平採礦認證白18K金和玫瑰色18K金製成的戒指之上，左右兩側分別點綴重2.03克拉和1.95克拉的心形切割紅寶石，並配以微鑲白色和粉色明亮式切割鑽石。

鑲嵌蕭邦「變色龍」灰黃綠色鑽石的青蛙戒指側面。圖：蕭邦提供
鑲嵌蕭邦「變色龍」灰黃綠色鑽石的青蛙戒指側面。圖：蕭邦提供

重達21.04克拉無燒枕形斯里蘭卡藍寶石鑽戒。圖：蕭邦提供
重達21.04克拉無燒枕形斯里蘭卡藍寶石鑽戒。圖：蕭邦提供

Toi & Moi戒指，鑲嵌一顆重3.01克拉的D色內部無瑕IIA型梨形切割鑽石...
Toi & Moi戒指，鑲嵌一顆重3.01克拉的D色內部無瑕IIA型梨形切割鑽石、一顆重4.10克拉的VS2級濃彩藍色梨形切割鑽石。圖：蕭邦提供

除了被賦予特殊命名的兩顆珍罕寶石，蕭邦全新的頂級珠寶系列中還有多件作品聚焦不同型態的天然寶石。一枚瑰麗華美的Toi & Moi戒指中央鑲嵌一顆重3.01克拉的D色內部無瑕IIA型梨形切割鑽石和一顆重4.10克拉的VS2級濃彩藍色梨形切割鑽石，兩顆絕美寶石交相輝映，也蘊藏「天作之合」的深厚寓意。另一枚活潑俏皮的青蛙造型戒指上，則鑲嵌了一顆被譽為「變色龍」的31.31克拉暗彩灰黃綠色鑽石，在不同光線或熱源照射下色彩變幻無窮。另一顆重達21.04克拉無燒枕形斯里蘭卡藍寶石，也以簡約的鑽石襯托在戒指上，展現品牌對大自然之美的無窮敬意。

蕭邦「變色龍」灰黃綠色鑽石。圖：蕭邦提供
蕭邦「變色龍」灰黃綠色鑽石。圖：蕭邦提供

蕭邦發表全新高級珠寶，以罕見的珍稀寶石為主角。圖：蕭邦提供
蕭邦發表全新高級珠寶，以罕見的珍稀寶石為主角。圖：蕭邦提供

上一則

鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

下一則

抓蟲子當藥擦 新研究：黑猩猩療傷出奇招還會互助

延伸閱讀

LV Volt珠寶電光一閃 全新可換彩色鍊繩、堆疊款曝光

LV Volt珠寶電光一閃 全新可換彩色鍊繩、堆疊款曝光
小心…東灣竊賊以假換真 偷走珠寶和手表

小心…東灣竊賊以假換真 偷走珠寶和手表
北加竊賊以假換真 偷走受害者珠寶和手錶

北加竊賊以假換真 偷走受害者珠寶和手錶
虎年行大運 生肖名表大集合 精雕工藝競美

虎年行大運 生肖名表大集合 精雕工藝競美

熱門新聞

英國女性成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。圖／取材自liverpoolecho

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

2022-02-01 21:22
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元。路透

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

2022-02-05 12:03
華盛頓州一對夫婦尼克與麗莎去年底買了一間在奧卡諾根屋齡115年的歷史建築，上周裝修房子時竟發現長18公尺的「隱藏版」壁畫。（取材自YouTube@KREM 2 News）

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

2022-02-07 03:01
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。(Getty Images)

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

2022-02-06 03:21
現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。 （取材自ingimage）

iPhone用久越耗電？關掉這功能超省電

2022-02-02 01:00

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回