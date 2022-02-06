LV Volt珠寶電光一閃 全新可換彩色鍊繩、堆疊款曝光

LV Volt系列珠寶推出全新作品。（圖：路易威登提供）

「LV」兩個字母 ，是路易威登（Louis Vuitton）的縮寫，也是全球最廣為人知的精品龍頭品牌之一。品牌腕表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof於2020年為路易威登創作全新的LV Volt高級珠寶系列，將經典的「LV」標誌結合、分拆和交錯，形成多款大膽奪目的珠寶，成為動感和力量的象徵；2022年，LV Volt系列推出全新設計，為這個擁有獨特時尚 美學風格的品牌帶來嶄新活力。

模特兒配戴LV Volt Play手環大型款配玉石黑色和幸運綠色鍊繩。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down黃K金手環。（圖：路易威登提供）

全新的創作以L和V這兩個品牌首字母為最新創作的核心。LV Volt Upside Down Play手環，以黃金打造品牌「LV」字母，配搭可替換鍊繩，只需輕按即可解開，並可依自己的心情從火熱粉、活力藍、幸運綠、熱情紅、玉石黑等5款色彩迷人的練繩中任意挑選想要配戴的色彩，轉換風格、展現率性優雅。同時還有白K金與玫瑰金材質的細窄手鐲，以及白K金金屬手鍊、黃K金金屬手鍊等，能自由營造出屬於個人專屬的迷人魅力。

LV Volt Upside Down白金鑲鑽手環。（圖：路易威登提供）

模特兒配戴LV Volt Upside Down玫瑰金耳環，LV Volt Play手環小型款配玉石黑色鍊繩。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down黃K金戒指、白K金鑲鑽戒指、玫瑰金戒指。（圖：路易威登提供）

兩款LV圖騰的項鍊鍊墜，兩個首字母呈上、下對立排列，備有黃K金、白K金鑲嵌鑽石兩種款式，可與同系列的其他珠寶混搭配戴。耳針耳環和戒指高調地打破性別的侷限，中性的設計男女皆宜，均備有玫瑰金、黃K金、白K金鑲嵌鑽三種款式，為堆疊配戴增添閃耀變化；同時推出的黃K金耳釦，更為時髦混搭增添全新的元素。全系列珠寶3月起上市。

LV Volt Upside Down白K金鑲鑽耳針耳環。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down Play手環。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down玫瑰金耳針耳環。（圖：路易威登提供）

模特兒配戴LV Volt Upside Down黃K金戒指，LV Volt Play手環小型款配熱情紅色、火熱粉色、玉石黑色鍊繩。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down玫瑰金手環。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down白K金鑲鑽鍊墜。（圖：路易威登提供）