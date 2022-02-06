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LV Volt珠寶電光一閃 全新可換彩色鍊繩、堆疊款曝光

記者孫曼／綜合報導
LV Volt系列珠寶推出全新作品。（圖：路易威登提供）
LV Volt系列珠寶推出全新作品。（圖：路易威登提供）

「LV」兩個字母，是路易威登（Louis Vuitton）的縮寫，也是全球最廣為人知的精品龍頭品牌之一。品牌腕表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof於2020年為路易威登創作全新的LV Volt高級珠寶系列，將經典的「LV」標誌結合、分拆和交錯，形成多款大膽奪目的珠寶，成為動感和力量的象徵；2022年，LV Volt系列推出全新設計，為這個擁有獨特時尚美學風格的品牌帶來嶄新活力。

模特兒配戴LV Volt Play手環大型款配玉石黑色和幸運綠色鍊繩。（圖：路易...
模特兒配戴LV Volt Play手環大型款配玉石黑色和幸運綠色鍊繩。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down黃K金手環。（圖：路易威登提供）
LV Volt Upside Down黃K金手環。（圖：路易威登提供）

全新的創作以L和V這兩個品牌首字母為最新創作的核心。LV Volt Upside Down Play手環，以黃金打造品牌「LV」字母，配搭可替換鍊繩，只需輕按即可解開，並可依自己的心情從火熱粉、活力藍、幸運綠、熱情紅、玉石黑等5款色彩迷人的練繩中任意挑選想要配戴的色彩，轉換風格、展現率性優雅。同時還有白K金與玫瑰金材質的細窄手鐲，以及白K金金屬手鍊、黃K金金屬手鍊等，能自由營造出屬於個人專屬的迷人魅力。

LV Volt Upside Down白金鑲鑽手環。（圖：路易威登提供）
LV Volt Upside Down白金鑲鑽手環。（圖：路易威登提供）

模特兒配戴LV Volt Upside Down玫瑰金耳環，LV Volt Pl...
模特兒配戴LV Volt Upside Down玫瑰金耳環，LV Volt Play手環小型款配玉石黑色鍊繩。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down黃K金戒指、白K金鑲鑽戒指、玫瑰金戒指。（...
LV Volt Upside Down黃K金戒指、白K金鑲鑽戒指、玫瑰金戒指。（圖：路易威登提供）

兩款LV圖騰的項鍊鍊墜，兩個首字母呈上、下對立排列，備有黃K金、白K金鑲嵌鑽石兩種款式，可與同系列的其他珠寶混搭配戴。耳針耳環和戒指高調地打破性別的侷限，中性的設計男女皆宜，均備有玫瑰金、黃K金、白K金鑲嵌鑽三種款式，為堆疊配戴增添閃耀變化；同時推出的黃K金耳釦，更為時髦混搭增添全新的元素。全系列珠寶3月起上市。

LV Volt Upside Down白K金鑲鑽耳針耳環。（圖：路易威登提供）
LV Volt Upside Down白K金鑲鑽耳針耳環。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down Play手環。（圖：路易威登提供）
LV Volt Upside Down Play手環。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down玫瑰金耳針耳環。（圖：路易威登提供）
LV Volt Upside Down玫瑰金耳針耳環。（圖：路易威登提供）

模特兒配戴LV Volt Upside Down黃K金戒指，LV Volt Pl...
模特兒配戴LV Volt Upside Down黃K金戒指，LV Volt Play手環小型款配熱情紅色、火熱粉色、玉石黑色鍊繩。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down玫瑰金手環。（圖：路易威登提供）
LV Volt Upside Down玫瑰金手環。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down白K金鑲鑽鍊墜。（圖：路易威登提供）
LV Volt Upside Down白K金鑲鑽鍊墜。（圖：路易威登提供）

LV Volt Upside Down黃K金耳釦。（圖：路易威登提供）
LV Volt Upside Down黃K金耳釦。（圖：路易威登提供）

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