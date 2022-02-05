香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元。路透

法國精品巨頭香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元，使其售價攀抵8,200美元。分析師 表示，香奈兒漲價速度比其他精品品牌還快，已引發一些消費者反彈，也考驗其購買意願。

香奈兒發言人說，會固定調整產品售價，以反映原物料和製造成本，以及匯率 波動。她說：「特定原物料成本持續上揚，導致我們必須調整價格」。她表示，由於香奈兒對原物料品質的要求甚高，導致採購上面臨困難。

精品業主管和分析師表示，業者已善用需求大增的機會，把品牌形象打造成更高貴奢華。精品業者在新冠疫情 爆發前已採取這種作法，但去年隨著抗疫封鎖措施解除，購物者大買高價手提包、鞋子、珠寶等精品，又為這種做法推了一把。

Capri控股執行長伊多爾說，整個精品產業都在漲價，「我們每次漲價消費者皆未反彈，我們還會繼續漲價」。 Capri控股旗下精品品牌包括Michael Kors、Jimmy Choo及凡賽斯（Versace）。

然而分析師表示，香奈兒不僅漲價頻率高、漲幅也大。香奈兒分別在去年1月、7月、11月調漲Classic Flap包款售價，又在今年1月調漲其他包款價格，漲幅介於8-12%。

精品價格追蹤網站PurseBlog.com、PurseForum.com的共同創辦人和執行長杜希爾說，人們對香奈兒的漲幅和漲價次數感到震驚，他們抱怨品質未隨著售價上漲而提升。

但杜希爾也說，部分人士不滿香奈兒漲價，但仍持續購買其產品，「隨著香奈兒產品價格調漲，某些人會買不起，但這不影響其核心消費族群」。