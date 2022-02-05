獨家Sedna金獻真心 OMEGA星座腕表氣質閃耀

歐米茄推出一組精選星座系列的男仕與女仕腕表，將瞬間化為永恆。圖：OMEGA提供

2月中的西洋情人節將在不到兩周的時間內來到，如何將情人間的無形心意化為有情實體？瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）推薦了一組星座（Constellation）系列男仕與女仕腕表，透過品牌獨家的18K Senda金與精密的大師天文台同軸機芯，將瞬間化為永恆。

介於黑與白之間的灰色，是近年熱門的人氣顏色、帶有中性的高雅氣質。圖：OMEGA提供

介於黑與白之間的灰色，是近年熱門的人氣顏色、帶有中性的高雅氣質。星座系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕表巧妙使用了具絲綢般紋路的鍍銠灰色面盤、黑色陶瓷表圈，以及18K Senda金與精鋼表殼，交織出屬於歐米茄的當代男士雅緻風範。而面盤六點鐘方向更有著日期視窗、星座系列的星星標幟，CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER的字樣，更表明了表款採用經大師天文台認證的8900機芯，在精準、性能、抗磁等各方面，都是水準之上的優異傑作。

歐米茄星座系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕表。圖：OMEGA提供

而為女仕獻上的星座系列砂金石腕表則捕捉到當代女性積極、勇敢、自信的人格特質，並以火紅色的皮表帶搭配紅色砂金石面盤呈現。鑲嵌了鑽石的小時時標與砂金石的點點光芒則呈現了閃耀對比，同時8700同軸擒縱機芯也同樣通過大師天文台認證，在精密、精準性能上，絲毫不讓男表專美於前。小巧的29毫米尺寸不僅是一枚隨手的輕珠寶，更自由穿梭在晚宴、商務等不同場合，鮮明而氣質獨具。