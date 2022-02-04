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冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：太巧了

根本「完全保存版」 MB&F 15年工藝創作全都錄

 記者釋俊哲／即時報導
1970年代的卡通如無敵鐵金剛，伴隨了創辦人Maximilian Busser的童年，因而成為品牌重要創作靈感。(圖：MB&F提供)
1970年代的卡通如無敵鐵金剛，伴隨了創辦人Maximilian Busser的童年，因而成為品牌重要創作靈感。(圖：MB&F提供)

相較於主流，非主流文化常能欣賞到別出心裁的創意火花。獨立製表品牌MB&F宣布，將出版名為《MB&F THE FIRST FIFTEEN YEARS》的專書，以紀念品牌的第一段、重要的15年時光。

MB&F的創辦人Maximilian Busser除了曾在1990年代於積家擔任管理團隊，1998年至2005年，他更擔任Harry Winston Rare Timepieces部門的董事總經理，並一手催生當時膾炙人口的Opus系列，透過每年與不同的獨立製表師合作，為Harry Winston在當時年年成為表展期間不可錯過的焦點品牌。也由於本身身兼製表師與行銷管理經驗，2005年創立的MB&F更是日內瓦鐘表大賞（GPHG）的常勝軍，宛如微型機械城市的LEGACY MACHINE N° 1（2012）、改革機械原理的萬年曆Legacy Machine Perpetual（2016），甚至更在2021年以單一品牌連拿男性複雜腕表、藝術工藝兩個獎項。

從1970年代的超級流線跑車、無敵鐵金剛、噴射機、太空船，全數變成了MB&F的靈感泉源，大膽跳脫「手表就要是圓形」的框架；然而MB&F又並非全然科幻，從青蛙、鬥牛犬到貓頭鷹也不時隱藏在手表設計形體中，在堅硬的金屬中賦予了動物般的童心，讓人為之莞爾。

MB&F的命名是以Maximilian Busser的名字縮寫加上朋友的英文Fr...
MB&F的命名是以Maximilian Busser的名字縮寫加上朋友的英文Friend組合而成，書中更有大量篇幅介紹MB&F的重要合作夥伴與聯名作品。(圖：MB&F提供)

而即將發行的這份讀本為品牌定義為「Catalogue Raisonné」，由法文譯為中文則為藝術家作品全集或藝術家總錄，過往常見於藝術領域，以將單一藝術家的作品完整搜羅，帶來一次豐富完整的全面性閱讀體驗。厚達312頁、全彩印刷的書中詳實記錄了自2005年品牌成立至2020年的每一樣創作，包含型號品名、技術規格、生產年份，並涵蓋了未曾實際量產的實驗性作品。也由於MB&F的命名是以品牌創辦人Maximilian Busser的名字縮寫加上朋友英文Friend首字母的F組合而成。書中更有30頁的篇幅介紹了MB&F的重要合作夥伴、以及重要的跨界聯名作品。

即將發行的這份讀本為品牌定義為「Catalogue Raisonné」，完整搜集...
即將發行的這份讀本為品牌定義為「Catalogue Raisonné」，完整搜集品牌在2005至2020年間的全數創作，堪稱一次豐富完整的全方位閱讀體驗。(圖：MB&F提供)

精裝大書將限量生產2000本，前1500本為特殊包裝並為品牌的合作夥伴保留，零售價198瑞士法郎(約215美元)，預計將在2022年夏季印刷完成與交付；平裝版則為150歐元(約170美元)，將從2022年10月起透過出版社Editions de La Martinière的線上網站販售。

從1970年代的超級流線跑車、無敵鐵金剛、噴射機、太空船，全數變成了MB&F的靈...
從1970年代的超級流線跑車、無敵鐵金剛、噴射機、太空船，全數變成了MB&F的靈感泉源，大膽跳脫「手表就要是圓形」的框架。(圖：MB&F提供)

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