我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中俄聯合聲明 俄：台灣是中國領土不可分割的一部分

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

iPhone給的靈感 啞鈴槓鈴也能很時尚

編譯廖玉玲／綜合外電
美國大型連鎖零售通路Target和健身網紅Cassey Ho合作，推出金色啞鈴，顛覆一般人對啞鈴的印象。(圖取自Target官網)
美國大型連鎖零售通路Target和健身網紅Cassey Ho合作，推出金色啞鈴，顛覆一般人對啞鈴的印象。(圖取自Target官網)

過年前許多家庭都會進行大掃除，過年後要大掃除的對象換成身上的脂肪，這時如果有美麗優雅的健身器材設備來助陣，或許能吸引更多人樂意流汗鋤油。

啞鈴、槓鈴常給人笨重粗魯的印象，不少人或許還因此覺得健身器材難以親近，但在此重訓健身風潮漸盛之時，用巧思讓這些器材增添一些不同的設計感，讓更多人因此願意開始健身，豈不是美事一樁？

位於洛杉磯的Bala公司想到了這一點，為迎合現代人愛在社群媒體「分享」、凡事講究「設計」風的口味，麥克斯（Max Kislevitz）和娜塔莉（Natalie Holloway）試著用更豐富的色彩和材質，賦予這些「聞起來很糟」的健身器具全新的面貌。

Bala公司為迎合現代人愛在社群媒體分享的潮流，為啞鈴、槓鈴這些給人陽剛、粗重感...
Bala公司為迎合現代人愛在社群媒體分享的潮流，為啞鈴、槓鈴這些給人陽剛、粗重感的健身器材，增添時尚、設計風。(圖取自Bala官網)

這對夫妻都出身廣告界，iPhone圓潤的側邊和Brk水壺的矽膠套，就是他們的靈感來源。麥克斯表示，實用性較高的產品，應該很有機會透過重新設計賦予新意，「健身和時尚不一定要如此涇渭分明，因為到頭來大家一樣都是要面對消費者。」

精品時尚界已相繼推出印有自家標誌的健身或運動器材，例如香奈兒推出衝浪板，Dior和Technogym則約在一個月前推出跑步機、多功能舉重椅和健身球。

美國大型連鎖零售通路目標百貨（Target）和健身網紅Cassey Ho合作，推出金光閃閃的啞鈴。

Bala的產品則不只透過傳統的健身零售商銷售，就連流行服飾商店也買得到；產品種類也從重量運動手環擴大到甜甜圈啞鈴、彎槓、手部訓練器，琳瑯滿目。

這些增添設計風的健身用品價格也較高貴一些， 例如一組運動手環的零售價約55美元。

Bala早在2018年便已創立，不過一直到2020年2月兩位創辦人在Shark Tank現身，且後來獲得NBA達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）和網球名將莎拉波娃（Maria Sharapova）的資助，才終於打開知名度。一個月後爆發新冠疫情，Bala的業績更是一飛沖天，營收從2019年的210萬美元到隔年暴增為1,580萬美元。

健身 時尚 社群媒體

上一則

紐約各式按摩體現「移民城市」 犒賞疲憊身心迎新年

下一則

亞馬遜Prime會費調漲 雲端服務最賺錢

延伸閱讀

抱團勤健身 熟齡增壽不失智

抱團勤健身 熟齡增壽不失智
日經：蘋果優先生產iPhone 新款iPad出貨仍有得等

日經：蘋果優先生產iPhone 新款iPad出貨仍有得等
影／小胖貓也健身 「仰臥起坐」萌翻10萬網友

影／小胖貓也健身 「仰臥起坐」萌翻10萬網友
口罩版Face ID來了 蘋果新版iOS限iPhone 12後續機種

口罩版Face ID來了 蘋果新版iOS限iPhone 12後續機種

熱門新聞

英國女性成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。圖／取材自liverpoolecho

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

2022-02-01 21:22
從來沒見過這麼懶惰的貓咪，下樓梯不用走的，是用「流」的。 (取材自Youtube)

懶橘貓軟爛「流下樓梯」影片瘋傳萬人笑翻：根本液體

2022-01-25 22:13
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
年夜飯一定要和和氣氣、開開心心。（取自百度百科）

除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年

2022-01-29 20:48
一名網友PO照表示老闆年終送佛跳牆，但罐子放在櫃子裡卻怎麼看怎麼怪。 圖／取自臉書「爆廢公社」

超莊嚴…老闆年終送佛跳牆 一盅盅寫名放櫃子員工傻眼

2022-01-28 18:04
美國西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽拒絕支持拜登總統的法案，引來歌手兼演員貝蒂．米勒開地圖砲，稱西維州州民「貧窮、文盲跟嗑藥上癮」，西維州州長賈斯提斯27日親自參戰，要貝蒂．米勒「親狗的屁股」。美聯社

女星開地圖砲罵西維吉尼亞州民 州長要她去親「狗屁」

2022-01-29 05:24

超人氣

更多 >
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村
Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

Meta重挫逾26% 股指挫逾500點
負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣