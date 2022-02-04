iPhone給的靈感 啞鈴槓鈴也能很時尚

美國大型連鎖零售通路Target和健身網紅Cassey Ho合作，推出金色啞鈴，顛覆一般人對啞鈴的印象。(圖取自Target官網)

過年前許多家庭都會進行大掃除，過年後要大掃除的對象換成身上的脂肪，這時如果有美麗優雅的健身 器材設備來助陣，或許能吸引更多人樂意流汗鋤油。

啞鈴、槓鈴常給人笨重粗魯的印象，不少人或許還因此覺得健身器材難以親近，但在此重訓健身風潮漸盛之時，用巧思讓這些器材增添一些不同的設計感，讓更多人因此願意開始健身，豈不是美事一樁？

位於洛杉磯的Bala公司想到了這一點，為迎合現代人愛在社群媒體 「分享」、凡事講究「設計」風的口味，麥克斯（Max Kislevitz）和娜塔莉（Natalie Holloway）試著用更豐富的色彩和材質，賦予這些「聞起來很糟」的健身器具全新的面貌。

Bala公司為迎合現代人愛在社群媒體分享的潮流，為啞鈴、槓鈴這些給人陽剛、粗重感的健身器材，增添時尚、設計風。(圖取自Bala官網)

這對夫妻都出身廣告界，iPhone圓潤的側邊和Brk水壺的矽膠套，就是他們的靈感來源。麥克斯表示，實用性較高的產品，應該很有機會透過重新設計賦予新意，「健身和時尚 不一定要如此涇渭分明，因為到頭來大家一樣都是要面對消費者。」

精品時尚界已相繼推出印有自家標誌的健身或運動器材，例如香奈兒推出衝浪板，Dior和Technogym則約在一個月前推出跑步機、多功能舉重椅和健身球。

美國大型連鎖零售通路目標百貨（Target）和健身網紅Cassey Ho合作，推出金光閃閃的啞鈴。

Bala的產品則不只透過傳統的健身零售商銷售，就連流行服飾商店也買得到；產品種類也從重量運動手環擴大到甜甜圈啞鈴、彎槓、手部訓練器，琳瑯滿目。

這些增添設計風的健身用品價格也較高貴一些， 例如一組運動手環的零售價約55美元。

Bala早在2018年便已創立，不過一直到2020年2月兩位創辦人在Shark Tank現身，且後來獲得NBA達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）和網球名將莎拉波娃（Maria Sharapova）的資助，才終於打開知名度。一個月後爆發新冠疫情，Bala的業績更是一飛沖天，營收從2019年的210萬美元到隔年暴增為1,580萬美元。