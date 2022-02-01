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名牌「有虎出沒」 昂首見衣裝 低嘯入鞋款

記者張晨／紐約報導
Louis Vuitton2022年推陳出新，以老虎與品牌經典的老花圖案相呼應。(記者張晨/攝影)
Louis Vuitton2022年推陳出新，以老虎與品牌經典的老花圖案相呼應。(記者張晨/攝影)

2022年迎來虎年，不受全球疫情限制，各大品牌也已陸續發表生肖新品，從腕錶、服裝、包履甚至玩具都有應景選擇。

★配飾★

Swatch2022年推出了獨家BIOCERAMIC生物陶瓷材質打造的虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」——炯炯有神的金色虎頭佔據整個面盤，且擁有47毫米的超大錶徑，凸顯老虎的霸氣；特別版腕錶採用搶眼的黑、金配色，但錶冠、錶環與錶圈上「YEAR OF THE TIGER」則點綴紅色，錶帶內側還印有「虎年」中文字樣，特製錶盒以此三色為主色調呼應腕錶設計。

炯炯有神的金色虎頭佔據整個面盤，且擁有47毫米的超大錶徑，凸顯霸氣。(記者張晨/...
炯炯有神的金色虎頭佔據整個面盤，且擁有47毫米的超大錶徑，凸顯霸氣。(記者張晨/攝影)

Swatch2022年推出生物陶瓷材質打造的虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」。(記...
Swatch2022年推出生物陶瓷材質打造的虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」。(記者張晨/攝影)

作為國際時尚品牌的龍頭大佬，Louis Vuitton2022年推陳出新，以老虎與品牌經典的老花圖案相呼應，慶祝農曆新年，其中最熱銷單品要屬於圍巾和披肩。

特大的Precious Tiger Reykjavik圍巾以山羊絨製造，刺繡的老虎坐在LV的經典行李箱上，展現玩味十足的亮眼造型，給老款式帶來了新韻味；Precious Tiger 披肩則以真絲與羊毛混紡製造，大紅色為基色，同樣呈現老虎在經典皮具系列上的造型，極盡奢華，比起圍巾更為搶眼。

老虎坐在LV經典行李箱上，展現玩味十足的亮眼造型。(記者張晨/攝影)
老虎坐在LV經典行李箱上，展現玩味十足的亮眼造型。(記者張晨/攝影)

★衣服★

從紐約起家的Tommy Hilfiger也於12月正式發布了虎年新春膠囊系列，以迎接虎年的到來；作為全球高端休閒方式的倡導者，品牌此次的靈感來源於農曆虎年的元素，將Tommy Hilfiger的經典紅白藍進行與傳統佳節相融合，在虎頭或虎紋印花立體刺繡的加持下，寓意著充滿能量的新開始。該系列以代表幸福吉祥的紅色為主，不僅僅意指迎接節日的快樂，更是希望在即將到來的新一年中，每個人都能堅定前行，保持積極，型動虎年的新氣象。

Tommy Hilfiger將經典紅白藍與傳統佳節相融合，在虎頭或虎紋印花立體刺...
Tommy Hilfiger將經典紅白藍與傳統佳節相融合，在虎頭或虎紋印花立體刺繡的加持下，寓意著充滿能量的新開始。(取自官網)

★包袋★

比利時國民包袋品牌Kipling，今年找上超人氣卡通人物Hello Kitty一同打造虎年限定聯名「虎運包」系列；「虎運」取台語的「好運」諧音，呼應農曆春節說好話、過新年的習俗，將Hello Kitty穿上老虎新裝，搭配黑色的菱格紋印花，推出三種不同大小的包包。

Kipling與卡通人物Hello Kitty打造虎年限定聯名「虎運包」。(取自...
Kipling與卡通人物Hello Kitty打造虎年限定聯名「虎運包」。(取自官網)

其中熱銷單品包括Kala Mini手提肩背包，這款超實用的托特包配備提把與背帶兩種背法，新春出行，不受穿搭限制；Delia Mini小巧收納後背包，包包內裡含有雙隔層設計，與側邊水瓶收納袋，可以應付過年踏春、日常健行等不同外出需求，實用又應景。

★鞋履★

以極限運動、藝術、音樂及街頭文化為核心的南加州滑板街頭品牌VISION STREET WEAR，1976年誕生至今，已有45年文化底蘊，VISION首次推出中國限定新年鞋款——以生肖「虎」作為設計點，打造極具匠心和紀念價值的虎年限定鞋款，將於2022年1月4日發售。

VISION首次推出中國限定新年鞋款。(取自官網)
VISION首次推出中國限定新年鞋款。(取自官網)

新年鞋款以本年度熱門鞋款Astley Pro為基礎，融入虎紋元素，將寄託於老虎威武、祥瑞之兆重新演繹，中西結合；除開鞋款本身，此次也為中國新年特別打造專屬木質鞋盒；鞋盒以中國古代大門為靈感，以高品質松木手工製作，激光雕刻經典LOGO及「虎」字篆刻元素，並採用傳統銅扣作為配件，國風氛圍濃郁，極具收藏價值。

除開鞋款本身，此次也為中國新年特別打造專屬木質鞋盒。(取自官網)
除開鞋款本身，此次也為中國新年特別打造專屬木質鞋盒。(取自官網)

★玩具★

樂高(Lego)官方近期也發布了2022年農曆新年主題組盒的圖片及宣傳短片，該系列共有兩套，分別是「新春六習俗」(Lunar New Year Traditions)及「冰上新春」(Lunar New Year Ice Festival)。

「新春六習俗」以六個迷你埸景組成，呈現了人們在慶祝新年時的傳統活動，包括大掃除﹑寫揮春及製作賀年裝飾品﹑販賣麵粉公仔的檔攤，當然不少得向長輩拜年拿利是﹑一家人團聚看電視及財神爺為大家帶來滿滿的金元寶。

「新春六習俗」以六個迷你埸景組成，呈現了人們除舊迎新的傳統活動。(取自官網)
「新春六習俗」以六個迷你埸景組成，呈現了人們除舊迎新的傳統活動。(取自官網)

「冰上新春」則以「冰雪節」為主題，包括有磚砌的冰湖、滑冰設備租賃店、售賣蕃薯攤販的手推車、照相亭、「春」字冰雕、企鵝形雪橇及冰雕、落滿白雪的迎客松等等；當然其中也不少農曆新年主題配件，包括有印上老虎主題的拍照佈景板及燈籠﹑寫上「雪」字的揮春等。

樂高「冰上新春」以「冰雪節」為主題，展現新年冰上運動的歡樂氣氛。(讀者提供)
樂高「冰上新春」以「冰雪節」為主題，展現新年冰上運動的歡樂氣氛。(讀者提供)

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