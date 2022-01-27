把經典包放大 Ferragamo春夏系列展現無拘束時尚感

Salvatore Ferragamo 2022春夏系列重新審視品牌經典款式，並融合現代新穎美學。（圖：Salvatore Ferragamo提供）

去年不少時尚品牌設計總監大風吹，Paul Andrew離開Salvatore Ferragamo也是其中備受關注的消息之一。在還未宣布新任設計師到來之前，Salvatore Ferragamo的2022春夏系列依舊正常推出，而且帶來溫暖、舒適的優雅穿搭風格，全新形象廣告也在近日熱騰騰曝光，安逸慵懶的畫面氛圍，展現出讓人嚮往的度假氣息。

Salvatore Ferragamo 2022春夏系列形象廣告。（圖：Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo 2022春夏系列重新審視品牌經典款式，並融合現代新穎美學，不少作品都帶著隨性的無拘束特質。而這股自在，並不是毫無打扮的隨意感，而是透過寬鬆剪裁、流暢線條和柔軟輕盈的材質，搭配出有型有款卻兼顧舒適的look。整體以義大利 彩虹配色、自然色調與飽和色調為主要用色，廓形則是從60、70年代的電影 中汲取靈感，注入更濃厚的「日常」風格。混合棉、桑蠶絲、羊毛、亞麻和大麻 纖維，帶來考究的紋理質感。

Salvatore Ferragamo 2022春夏系列形象廣告。（圖：Salvatore Ferragamo提供）

不少典藏、經典元素也可以在本季的單品上找到，比如攜手巴黎藝術家Julien Colombier，在寬鬆的虎紋提花織物上疊印70年代的Ferragamo花卉圖案，或採用傳統義式經典工藝飾以刺繡花樣。標誌性的Vara和Varina鞋款換上全新配色和材質，更以Gancini雙釦點綴全新打造的波西米亞木底鞋。

手工寬編處理的穆勒鞋、平底鞋，混搭休閒優雅風範。（圖：Salvatore Ferragamo提供）

另外還有手工寬編處理的穆勒鞋、平底鞋，混搭休閒優雅風範。The Studio和Trifolio等經典包款同樣也採用全新皮料，讓包身更顯柔軟，還推出令人驚喜的大尺寸款，以更顯年輕的姿態登場。