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金卡戴珊「濕身裝」出自他手 法時尚大師穆格勒辭世

中央社／巴黎23日電
縱橫1980年代時尚界的法國設計師穆格勒穆格勒(中)23日辭世，享壽73歲。圖為他2001年在巴黎時裝秀上謝幕。(美聯社)
縱橫1980年代時尚界的法國設計師穆格勒穆格勒(中)23日辭世，享壽73歲。圖為他2001年在巴黎時裝秀上謝幕。(美聯社)

縱橫1980年代時尚界的法國設計師穆格勒（Thierry Mugler）今天辭世，享壽73歲。他以天馬行空的浮誇時裝設計和奢華的時尚大秀著稱，經典作品包括女星金卡戴珊的「濕身裝」。

法新社報導，穆格勒的大膽時裝設計定義了1980年代的權威穿著（power dressing），他的服飾以其結構和細緻的剪裁著稱，在奢華的時裝秀中展出。

穆格勒曾說：「我一直認為時尚本身是不夠的，還必須搭配音樂及戲劇性的環境來展現。」

穆格勒晚年曾替天后碧昂絲（Beyonce）和女神卡卡（Lady Gaga）打點服裝，且退休後於2019年復出，打造女星金卡戴珊（Kim Kardashian）在紐約大都會博物館慈善晚宴（MET Gala）上的「濕身裝」裝扮。

穆格勒2019年復出，打造女星金卡戴珊在紐約大都會博物館慈善晚宴上的「濕身裝」裝...
穆格勒2019年復出，打造女星金卡戴珊在紐約大都會博物館慈善晚宴上的「濕身裝」裝扮。(路透資料照片)

穆格勒官方臉書粉絲專頁貼文寫道：「在此悲痛地宣布曼佛瑞德．狄瑞．穆格勒先生於2022年1月23日星期日辭世。」

穆格勒的經紀人侯舒（Jean-Baptiste Rougeot）表示，穆格勒死於「自然因素」，還說他這週原本要推出新的合作系列。

穆格勒1948年12月出生於法國史特拉斯堡（Strasbourg），十幾歲時加入萊茵歌劇院（Opera du Rhin）芭蕾舞團，後來就讀裝飾藝術學院（School of Decorative Arts）。

他年少時用附近跳蚤市場買來的物品改造，創作出自己的衣服。20歲那年，他遷居巴黎，起初是為了和另一個芭蕾舞團合作，但他的自創服飾卻更為成功。他很快就成為自由造型師，替巴黎、倫敦和米蘭各個時裝品牌工作。

1973年，穆格勒冒險開創個人品牌Café de Paris，一年後成立Thierry Mugler。他的設計誇張化並凸顯女性的形體，包括以填充物墊高肩膀、深V領口、腰部收緊及展現圓潤臀部等。

穆格勒說：「跳舞教會了我許多關於姿勢、服裝搭配、肩膀及頭部姿態的重要性，以及腿部動作和節奏性。」

穆格勒2000年代初期雖然看似從時尚圈前線退役，卻持續影響著文化，並在碧昂絲的「雙面碧昂絲」（I am...）世界巡迴演唱會上與她合作。

穆格勒近年外貌發生巨變，這是因為他遭遇一連串意外，需要動臉部手術。他也以密集的健身重新雕塑體態，同時投入冥想和瑜伽。

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