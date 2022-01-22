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佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

朴信惠結婚了 白紗來自Monique Lhuillier 劉詩詩也穿過

記者楊詩涵╱綜合報導
朴信惠性感美胸詮釋Oscar de la Renta，和崔泰俊舉行婚禮。(取材自Instagram)
朴信惠性感美胸詮釋Oscar de la Renta，和崔泰俊舉行婚禮。(取材自Instagram)

「所以我和黑粉結婚了」的崔泰俊，和「韓劇女神」朴信惠結婚了，經紀公司釋出婚紗照，雙喜臨門的朴信惠以豐滿北半球詮釋鏤空Oscar de la Renta婚紗，幸福甜笑挽著崔泰俊，獲得粉絲的熱烈祝福。

朴信惠在2018年認愛小1歲的崔泰俊，4年姐弟戀開花結果，在2021年的11月宣布「雙喜臨門」的喜訊，同步曝光婚訊、懷孕，兩人在首爾的教堂舉行小型婚禮，僅邀請至親友人參加。朴信惠在戲劇中的表現具有「男神收割機」的稱號，讓她走紅全亞洲的「繼承者們」是搭擋李敏鎬，還包括「原來是美男」、「皮諾丘」、「阿爾罕布拉宮的回憶」、「皮諾丘」、「薛西弗斯的神話」分別搭擋了張根碩、李鐘碩、玄彬、曹承佑，都是話題度高的戲劇。

朴信惠穿Monique Lhuillier婚紗。(取材自Instagram)
朴信惠穿Monique Lhuillier婚紗。(取材自Instagram)

婚禮中披上的幸福婚紗，來自「晚禮服之王（The King of Evening）」品牌Oscar de la Renta，在韓劇「來自星星的你」中，飾演女主角千頌伊的全智賢，曾穿上它展現浪漫姿態，第一富家女派瑞絲希爾頓Paris Hilton也是穿著它出嫁，朴信惠身穿蕾絲刺繡鏤空款式，高貴典雅，藏不住性感美胸；另一套宛如花中精靈的婚紗，來自美國精品婚紗Monique Lhuillier，劉詩詩穿著它嫁給吳奇隆，在「格雷的五十道陰影」，女主角達珂塔強森（Dakota Johnson）結婚的畫面也是穿著奢華絕美的Monique Lhuillier婚紗。

朴信惠穿Monique Lhuillier婚紗。(取材自Instagram)
朴信惠穿Monique Lhuillier婚紗。(取材自Instagram)
格雷女達珂塔強森也曾在電影中穿上Monique Lhuillier婚紗。(取自p...
格雷女達珂塔強森也曾在電影中穿上Monique Lhuillier婚紗。(取自pinterest)

韓劇 劉詩詩 吳奇隆

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