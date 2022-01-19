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韓妞皮膚為何又白又嫩？4招必學保養常識

記者劉小川／台北報導
韓妞們的皮膚又白又嫩，是如何保養的呢？圖／摘自Pexels
韓妞們的皮膚又白又嫩，是如何保養的呢？圖／摘自Pexels

一提到韓妞，或是南韓女星們，大家對於她們印象，就是皮膚又白又嫩，實在讓人好羨慕。雖然南韓醫美技術發達，不少女孩都會使用醫美，但醫美之餘，一般時刻的肌膚保養也是很重要。

南韓雜誌就整理韓妞相較於其他國家的女生，特別重視下列4個保養常識，快一起學起來。

一、正確且定時為肌膚去角質

現在外界環境污染多，肌膚長期暴露在空氣污染、紫外線的環境下，容易滋生細菌，更容易堵住毛孔，因此正確且定時地為肌膚深層去角質清潔很重要，因為去完角質後，才能讓肌膚呼吸，更能夠快速吸收保養品。

但是去角質，要搭配膚質與天氣，一般來說，乾性或局部乾性肌膚，因為肌膚角質層比較薄，不適合過度頻繁，至多一周1～2次即可，油性肌膚的人，因為容易堵塞毛孔，一周2～4次即可，若是夏天時，皮膚更容易出油，就可以一周4次，冬天則反之2次。

二、注意保養品成分

在購買保養品前，除了聽朋友說有用，或是網紅推薦之外，大家有認真研究保養品的成分嗎？其實成分百百種，但是要先懂得自己的膚質與膚況，再針對問題做好功課，選擇正確成分的保養品，才會真的有用。

韓妞們對於保養品前，就會特別注意其中成分，而不是盲目購買。

飲食也要特別注意。圖／摘自Pexels
飲食也要特別注意。圖／摘自Pexels

三、飲食控制

南韓的美食很多，且大家都會覺得都是重口味偏辣，但韓妞們對於飲食上會特別控制，周末與朋友聚餐時，會稍微比較放縱，但平常為特別重視飲食，儘量做到戒糖、戒零食與戒油膩食物，泡菜雖然鹹辣，但其他搭配的飲食，就會走清淡路線，且泡菜的辣與酵素，對於肌膚也是有益處。

整體來說，要控制減少高糖、高鹽與高油的食物，多吃新鮮蔬菜與水果，讓體內正向循環。

四、良好的洗臉習慣

清潔很重要大家都知道，但韓妞們會特別重視洗臉的習慣，首先挑選洗面乳時，也要考慮自己的膚質，若有化妝，也要做到徹底卸妝與清潔，避免化妝品殘留。

重點除了洗臉外，之後的基礎保濕也是很重要，不一定能讓肌膚馬上看到功效，但重點是讓肌膚有基本的正常循環。

要注意洗臉習慣。圖／摘自Pexels
要注意洗臉習慣。圖／摘自Pexels

南韓 美食 蔬菜

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