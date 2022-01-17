香奈兒也出溜溜球？熟悉的90年代流行大回歸

香奈兒春夏前導系列即將上市，重現90年代經典潮流。（圖：香奈兒提供）

去年香奈兒發表2022春夏系列的時候，打造了一個非常有90年代風格的伸展台，並透過各式設計帶大家穿越時空找回20多年前的極簡風潮。隨著新一年到來，春夏前導系列也即將正式上市，從90年代備受歡迎的材質到當時盛行的玩具都可以在此系列中找到，巧妙透過明明是復古的方式卻注入更活潑的氛圍。

CHANEL字母印花藍色丹寧皮穿鍊帶口蓋包款。（圖：香奈兒提供） CHANEL字母印花藍色丹寧皮穿鍊帶束口包。（圖：香奈兒提供） CHANEL字母印花藍色丹寧皮穿鍊帶迷你包款。（圖：香奈兒提供）

90年代「丹寧」大行其道，香奈兒春夏前導系列也推出了許多丹寧包款，並結合彩色CHANEL字母 印花，呼應當時的街頭塗鴉文化。像是藍色丹寧皮穿鍊帶口蓋包、帶著鬚鬚毛邊的束口包和迷你包，還有能裝超多東西的鍊帶Hobo包，都充分展現了那股90年代對「丹寧」的癡迷，瀟灑隨性。此外，令人回想起卡爾拉格斐時代的經典黑色皮革菱格紋系列包款也沒有缺席，其他配件上更是加入了鉚釘、獅子造型釦頭展現搖滾味的同時，也彰顯了專屬香奈兒的標誌性符碼。當中還有幾款包是以尼龍羅緞材質製成，更顯年輕。

11.12包款(小)造型皮穿鍊長項鍊。（圖：香奈兒提供）

黑色皮革金屬獅子釦頭腰帶。（圖：香奈兒提供）

黑色尼龍羅緞菱格紋皮穿鍊帶包款。（圖：香奈兒提供）

黑色尼龍羅緞菱格紋方形包款。（圖：香奈兒提供）

黑色菱格紋皮革金屬鍊銜接皮穿鍊帶口蓋包款。（圖：香奈兒提供）

CHANEL字母印花藍色丹寧金屬鍊帶hobo包款。（圖：香奈兒提供）

黑色菱格紋皮革金屬鍊帶後背包。（圖：香奈兒提供）

最特別的是這季還推出了一款銀色溜溜球，又再度提醒了大家90年代溜溜球（yo-yo）的流行，當時幾乎人手一顆，很多人的英文名字還刻意取為「Yoyo」，這小小一顆玩具也是那時最潮的隨身配件。這次香奈兒以鋁材質打造溜溜球，簡約的輪廓配上雙C logo，絕對是值得收藏的品項之一。

銀色鋁質溜溜球。（圖：香奈兒提供）

隨著春夏前導系列即將上市，香奈兒也釋出由法國創作歌手Izïa Higelin主演的形象廣告。（圖：香奈兒提供）

在Leïla Smara的鏡頭前，Izïa Higelin詮釋搖滾靈魂與香奈兒精神的完美交融。（圖：香奈兒提供）

隨著春夏前導系列即將上市，香奈兒也釋出由法國創作歌手Izïa Higelin主演的形象廣告。（圖：香奈兒提供）

隨著春夏前導系列即將上市，香奈兒也釋出由法國創作歌手Izïa Higelin主演的形象廣告。在Leïla Smara的鏡頭前，這位身兼演員的年輕藝術家詮釋搖滾靈魂與香奈兒精神的完美交融。以錄音室為佈景，吉他、鋼琴、音箱還有皮革沙發都入鏡，充滿無拘束的音樂活力。

拍攝花絮。（圖：香奈兒提供）

隨著春夏前導系列即將上市，香奈兒也釋出由法國創作歌手Izïa Higelin主演的形象廣告。（圖：香奈兒提供）

拍攝花絮。（圖：香奈兒提供）

「香奈兒的設計蘊含搖滾風格元素，它擷取所有時髦優雅姿態，組成此系列中我喜愛的特質。我從沒想過當穿起這系列衣服時，行進間是如此自由自在。能演繹這系列作品，真是太酷了。」Izïa Higelin表示。香奈兒2022春夏前導系列將在1月19日起於精品店上市。

黑色金屬釘飾皮革短靴。（圖：香奈兒提供）

CHANEL字母印花藍色丹寧皮穿鍊帶束口包。（圖：香奈兒提供）

CHANEL字母印花藍色丹寧皮穿鍊帶口蓋包款。（圖：香奈兒提供）

黑色菱格紋皮革附鏡子皮穿鍊帶迷你化妝包。（圖：香奈兒提供）