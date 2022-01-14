男人味炸裂 BOMBERG骷髏表修容組 一次滿足2願望

彩色骷髏設計是由珠寶訂製工作室Chris Black Designs的負責人Cory Brinsdon操刀，將玫瑰、愛心巧妙融入骷髏視覺，頗具賞玩樂趣。(圖: Ultra Gears提供)

無論是斯文或粗獷，都是男人品味的表現形式。但粗獷不代表可以不修邊幅，有「炸彈表」之稱的瑞士獨立手表品牌BOMBERG，近日推出一組結合手動刮鬍刀的計時碼表套組，讓你補充強悍男人味，也要有型有款。

BOMBERG炸彈表的Bolt-68 NEO黑色卡拉維拉機械計時碼表，使用了品牌具有高辨識度的彩色骷髏設計於表面之上，這種靈感源自墨西哥 亡靈節的視覺近年大為風行，甚至不乏收藏家等級的高價獨立製表品牌也曾推出，本次則由珠寶訂製工作室Chris Black Designs的負責人Cory Brinsdon操刀，將玫瑰、愛心巧妙融入骷髏視覺，頗具賞玩樂趣。

經過PVD黑色處理的44精鋼表殼並運用了自動上鍊機芯，同時可在透明後底蓋中仔細欣賞。(圖: Ultra Gears提供)

將表冠設定於12點鐘方向、而非傳統3點鐘方向的「牛頭犬」形式，則方便使用者在開車、駕駛重機時也能相對輕鬆操作，經過PVD黑色處理的精鋼表殼並運用了自動上鍊機芯，同時可在透明的後底蓋中仔細欣賞。搭配表款的復古風格修容套組則包括了滿佈骷髏的鋒利利刀、鬍刷、直式剃刀與置放架，並具有明顯、黑暗、強烈的哥德式風格。全球限量150只。

BOMBERG推出一組結合手動刮鬍刀的計時碼表套組，讓人補充男人味、更要有型有款。(圖: Ultra Gears提供)