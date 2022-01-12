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萬里長城整條變綠的 BV巨型廣告賀新年

記者吳曉涵／台北報導
BV在長城刊出廣告，傳遞祝福。(圖:BV提供)
BV在長城刊出廣告，傳遞祝福。(圖:BV提供)

社群平台上低調到刪除官方Instagram、臉書等帳號的BOTTEGA VENETA（簡稱BV），近來陸續在全球各地知名景點推出廣告企劃，像是紐約時代廣場、雪梨邦迪海灘的Bondi Icebergs露天游泳池，都能見到品牌巨幅的廣告。而隨著農曆新年將至，BV又將目光鎖定到中國標誌性的建築—長城，在這個擁有超過兩千年歷史的城牆上刊出廣告，傳遞祝福。

這次BV在世界七大奇景之一的中國長城上，以巨型電子螢幕漫延呈現以「BV綠」、鮮橙橘作為背景的品牌商標，寓意吉祥之外也呼應全新上市的新春系列商品色調。隨著長城蜿蜒的巨型廣告，也展現出令人震撼的視覺效果。

BV在長城刊出廣告，傳遞祝福。圖／BV提供
BV在長城刊出廣告，傳遞祝福。圖／BV提供

而BV不只將長城當成廣告看板，也將贊助長城山海關景區及角山長城的日常維護及翻修，支持古蹟修復，為本次合作帶來美好的後續故事。

另一方面，曾在長城舉辦時裝秀的FENDI，其贊助修復的羅馬競技場考古公園，也在日前宣佈正式完工。此工程歷經十五個月，FENDI撥出250萬歐元贊助其中維納斯和羅馬神廟修復強化工程，中間經歷疫情不利於施工的狀況，還好最終還是順利完成。這項工程修復了兩處朝拜空間，從屋頂、表面直至地板的建築物及裝飾物。日後也將開放公眾參觀羅馬女神的朝拜空間，這處古蹟還在神廟北側不影響視覺觀看處安裝了兩具小型電梯，加入了完整的無障礙設施，短期內將開放使用。

由FENDI贊助修復的羅馬競技場考古公園，也在日前宣佈正式完工。(圖:FENDI...
由FENDI贊助修復的羅馬競技場考古公園，也在日前宣佈正式完工。(圖:FENDI提供)

由FENDI贊助修復的羅馬競技場考古公園，也在日前宣佈正式完工。(圖:FENDI...
由FENDI贊助修復的羅馬競技場考古公園，也在日前宣佈正式完工。(圖:FENDI提供)

古蹟 社群 疫情

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