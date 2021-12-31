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「艾蜜莉在巴黎」第2季 主題藏在珠寶細節裡

記者孫曼／即時報導
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴FRED Pretty Woman系列高級珠寶項鍊。(取材自Netflix)
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴FRED Pretty Woman系列高級珠寶項鍊。(取材自Netflix)

莉莉柯林斯（Lily Collins）主演的Netflix人氣影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris ）第二季於12月22日上線後，網路評價相當兩極，不過收視率卻在全球各地Netflix排行榜上都是前三名，人氣超高。而比起第一季許多精品的穿搭更加鮮明容易變意識，成為艾蜜莉愛情難題之外最大的看頭。鮮豔浮誇的配色和印花除了出現在服裝上，在珠寶的搭配上不遑多讓。

FRED Pretty Woman高級珠寶系列紅碧璽鑽石白金項鍊。(圖:FRED...
FRED Pretty Woman高級珠寶系列紅碧璽鑽石白金項鍊。(圖:FRED提供)

蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽手環，價格店洽。(圖:蕭邦提供)
蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽手環，價格店洽。(圖:蕭邦提供)

或許這次的劇情主軸環繞艾蜜莉的愛情難題和綠茶危機，艾蜜莉在劇中穿搭的珠寶都以愛心造型為主。瑞士高級珠寶品牌蕭邦（Chopard）這次恰好是艾蜜莉的公司Savoir的客戶，辦活動的主角就是蕭邦最富盛名的滑動鑽石系列Happy Diamonds、Happy Hearts、Happy Sport腕表。其中Happy Hearts的紅色愛心珠寶更數度出現在艾蜜莉的手上，將這一季的主題提點地更明確不過。

莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴蕭邦Happy Hearts珠寶。(取...
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴蕭邦Happy Hearts珠寶。(取材自Netflix)

塞納河畔浪漫出航時，艾蜜莉還配戴了法國頂級珠寶品牌FRED的Pretty Woman高級珠寶系列的紅碧璽鑽石白金項鍊來搭配愛心印花洋裝。對有色寶石情有獨鍾的FRED，透過心型切割的紅碧璽來展現「心心相印」的設計，碧璽隨著光線的改變而閃爍出變幻的色澤，展現不同形式的愛。

蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽戒指，價格店洽。(圖:蕭邦提供)
蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽戒指，價格店洽。(圖:蕭邦提供)

莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴蕭邦Happy Hearts系列愛心圖...
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」第二季劇中配戴蕭邦Happy Hearts系列愛心圖騰鑲鑽手環，價格店洽。(圖:蕭邦提供)

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