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跟上老爸腳步 貝克漢帥兒成PUMA全球大使

記者曾智緯／綜合報導
PUMA宣布羅密歐貝克漢成為全球品牌大使。（圖：PUMA提供）
PUMA宣布羅密歐貝克漢成為全球品牌大使。（圖：PUMA提供）

雖然是以成為職業足球員為目標，但身為男神大衛貝克漢（David Beckham）與「高貴辣妹」維多利亞（Victoria Beckham）的兒子，羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）的星二代光芒仍然難掩。而且有著要接下老爸衣缽的架勢，PUMA宣布羅密歐成為品牌全球大使。同為名人之後的歐陽娜娜也在近期接下了加拿大機能服飾Moose knuckles中國區代言人身份，藉由她的影響力，拓展品牌知名度。

PUMA宣布羅密歐貝克漢成為全球品牌大使。（圖：PUMA提供）
PUMA宣布羅密歐貝克漢成為全球品牌大使。（圖：PUMA提供）

目前正在為其職業足球生涯的第二個賽季做準備的羅密歐貝克漢，一直都被外界認為長得最像媽媽維多利亞，而他的穿搭品味也早在兒童時期就被雜誌的時尚排行榜認可。還是精品的廣告主角，因此Instagram迅速累積超過300萬人追蹤，許多人都想了解這位新世代萬人迷的一舉一動。

PUMA宣布羅密歐貝克漢成為全球品牌大使。（圖：PUMA提供）
PUMA宣布羅密歐貝克漢成為全球品牌大使。（圖：PUMA提供）

有顏值又有人氣，因此被加拿大機能服飾品牌相中，找羅密歐貝克漢擔任跨界鞋履市場的形象大使。不僅如此，PUMA也看好他未來的潛力，宣布簽下羅密歐貝克漢擔任品牌全球大使。在對外的新聞資料中，這位星二代還提到希望能跟爸爸大衛貝克漢一樣，擁有高超的踢球技術，在足球界擁有一席之地。

PUMA宣布羅密歐貝克漢成為全球品牌大使。（圖：PUMA提供）
PUMA宣布羅密歐貝克漢成為全球品牌大使。（圖：PUMA提供）

歐陽娜娜 成為Moose knuckles中國代言人

同樣是名人之後，歐陽娜娜可說發跡更早， 這幾年還在中國發展得順風順水，今年才21歲的她，手上已經有時尚品牌GIVENCHY、鞋履品牌Roger Vivier、高級珠寶品牌CHAUMET、Ferragamo眼鏡系列全球品牌代言人，現在再度獲得Moose knuckles青睞，證明自己「新生代時尚寵兒代表」的實力。而且沒有意外的，自帶流量的歐陽娜娜在成為了Moose knuckles中國區代言人之後，果然就替品牌的社群平台帶來的高關注度，有關她的貼文都呈現爆炸性的成長與分享。

歐陽娜娜成為了Moose knuckles中國區代言人。（取材自微博）
歐陽娜娜成為了Moose knuckles中國區代言人。（取材自微博）

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