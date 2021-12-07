我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節後疫情飆 日均增逾12萬確診 創2個月來新高

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

基奴李維概念表？Hamilton駭客任務聯名表 向經典致意

記者釋俊哲／綜合報導
源自1970年代Pulsar腕表的設計，數位跳字顯示與渾圓的枕型金屬表殼，也像將1970年代的太空氛圍，完美回歸。圖： Hamilton提供
源自1970年代Pulsar腕表的設計，數位跳字顯示與渾圓的枕型金屬表殼，也像將1970年代的太空氛圍，完美回歸。圖： Hamilton提供

由基奴李維（Keanu Reeves）主演的科幻電影經典《駭客任務》（The Matrix）最新一集《駭客任務：復活》（The Matrix Resurrections）即將上映，鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）則推出與電影聯名的科幻風格PSR MTX腕表，並以電影首部曲上映的,999年、全球1999只限量發行。

你如何知道自己生活在現實或夢中，如果：當你一輩子從來沒從夢中醒來過？在千禧年前上映的《駭客任務》大膽挑戰了網路與真實的邊界，科幻且驚悚的設定，並在2003年火速「加碼」上映了二部曲的《重裝上陣》和三部曲的《最終戰役》，成為近代科幻電影經典。在首部曲問世20年後，未在影迷預期的第四部「復活」的上映，無疑讓人又驚又喜，同時基奴李維（Keanu Reeves）、凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）也將在電影中回歸，堪稱2021年最大的電影亮點。

聯名的PSR MTX腕表則以Hamilton 2020年重新推出的PSR腕表為基...
聯名的PSR MTX腕表則以Hamilton 2020年重新推出的PSR腕表為基礎，MTX則取自電影名稱Matrix的縮寫，而Matrix除了是數學中的「矩陣」、在電影中則譯作「母體」，象徵人從出生到死亡，都活在虛擬的網路中，從未打開過自己的真實感官能力。圖： Hamilton提供

Hamilton《駭客任務》電影版PSR MTX限量腕表，全球1999只限量發行...
Hamilton《駭客任務》電影版PSR MTX限量腕表，全球1999只限量發行。圖： Hamilton提供

聯名的PSR MTX腕表則以Hamilton 2020年重新推出的PSR腕表為基礎，表款名稱MTX取自電影名稱Matrix縮寫，40.8x34.7毫米的黑色PVD塗層精鋼表殼，則以數位、數字顯示的綠色跳字顯示，傳遞電影迷幻並帶驚悚的氣息。《駭客任務》電影最為人津津樂道、混合不同語言的「文字跑馬燈」也重現在表款背面，同時再將Hamilton、Limited Edition、機芯編號H52424130的字元混入其中。

由於「三部曲」的首度曲上映於1999年，表款因而採全球限量生產1999只；電影《駭客任務：復活》則將於2021年12月16日開始全球上映，同時從影院上映之日起，也將在HBO Max上架31天，採取影音串流平台、院線同步並行之模式。

將綠色、數位字母跑馬燈融入設計的特製表盒，頗具收藏與賞玩樂趣。圖： Hamilt...
將綠色、數位字母跑馬燈融入設計的特製表盒，頗具收藏與賞玩樂趣。圖： Hamilton提供

電影 駭客

上一則

住在-94℉「冰雪王國」是什麼感覺？ 當地人：還滿愛的

下一則

公司要員工1人捐20元買老闆聖誕禮 他轟：收入高我5倍

延伸閱讀

劣跡藝人惹禍？「親愛的」小孩終回家 女主趙薇卻無聲

劣跡藝人惹禍？「親愛的」小孩終回家 女主趙薇卻無聲
拿過NBA冠軍戒又入名人堂 暴龍鐵粉故事將拍電影

拿過NBA冠軍戒又入名人堂 暴龍鐵粉故事將拍電影
尋獲被拐14年兒子 深圳爸：終於放鬆下來了

尋獲被拐14年兒子 深圳爸：終於放鬆下來了
第九屆「紐約老派功夫影展」70年代武俠電影上映

第九屆「紐約老派功夫影展」70年代武俠電影上映

熱門新聞

達美航空公司日前發生一起怪異事件，有乘客在飛機上當眾「餵貓母奶」。 （示意圖／ingimag）

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

2021-12-02 18:51
好市多員工娜塔莉指出，自己只要在收據畫上「笑臉」，就可以拿到時薪29.5元。(取材自TikTok)

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

2021-12-03 22:55
湯鎮瑋。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

2021-12-03 06:24
該地毯為放在龍椅下台階的紋龍地毯，編織於明朝時期的16世紀。（路透）

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

2021-12-01 03:48
一名中國女子不滿在馬來西亞外送不能送上樓，竟將奶茶怒灑在保全和外送員身上。 圖／翻攝自Facebook／Michael Cheang

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

2021-11-29 05:36
一名女子近日發現她養的花竟是假的，這半年來還定鬧鐘澆水。(取材自齊魯晚報)

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

2021-12-04 21:00

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
隨發哥跑山 56歲邵美琪、80歲盧海鵬容光煥發

隨發哥跑山 56歲邵美琪、80歲盧海鵬容光煥發
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡