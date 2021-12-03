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巨型雕像現身邁阿密 LV舉行Virgil Abloh告別大秀

記者吳曉涵／綜合報導
LV於邁阿密舉行2022春夏男裝Spin-off大秀，原本是要為全球第二家路易威登男裝專門店於邁阿密開幕鋪路，卻成為Virgil Abloh的告別秀。（圖：LV提供）
LV於邁阿密舉行2022春夏男裝Spin-off大秀，原本是要為全球第二家路易威登男裝專門店於邁阿密開幕鋪路，卻成為Virgil Abloh的告別秀。（圖：LV提供）

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh在28日清晨因癌症過世，消息震驚全球，原訂於12月1日周三早上6點30分於邁阿密舉行的2022春夏男裝Spin-off大秀，也成了他的告別之作，只是這次創意總監再也無法親臨現場謝幕，令人格外感到遺憾與難過。

本來這場2022春夏男裝Spin-off大秀，是要為全球第二家路易威登男裝專門店於邁阿密開幕鋪路（全球首家男裝店於2020年在東京澀谷開業）。而為了向Virgil Abloh致意，LV特別以「Virgil Was Here」為主題，在秀場放了一座巨型的Virgil Abloh雕像，搭配象徵「前往夢想之路」的紅色熱氣球，透過他充分融入自身理想與抱負的設計系列，讓所有他的親朋好友、粉絲們一同緬懷、懷念他，記住他想傳達的所有美好。

LV於邁阿密舉行2022春夏男裝Spin-off大秀。（圖：LV提供）
LV於邁阿密舉行2022春夏男裝Spin-off大秀。（圖：LV提供）

與Virgil Abloh一路走來不停追求、倡導的包容、平權理念，這次的系列作品是他持續以時尚反映並影響包容性、統一性與人性的理想展現，「我希望能夠於傳統奢華符碼中灌輸我個人革新的價值觀，我經常清楚說明關於我是個身處於法國奢華品牌中的黑人男性的阻礙性事實，我非常清楚我的責任，我希望成為領導榜樣並為未來一代開啟更多可能性的門而非到處宣揚。」他在新聞稿中如此表示。秀上展示的作品大部分是2022春夏男裝品項，但也有幾件嶄新的設計。Virgil Abloh鮮明的配色、流行符碼拼接組合、奢華的皮草元素等等，炫目耀眼又充滿年輕活力，與他這幾年在時尚圈掀起的變化一樣，令人印象深刻。

Virgil Abloh鮮明的配色、流行符碼拼接組合、奢華的皮草元素等等，炫目耀...
Virgil Abloh鮮明的配色、流行符碼拼接組合、奢華的皮草元素等等，炫目耀眼又充滿年輕活力，與他這幾年在時尚圈掀起的變化一樣，令人印象深刻。（圖：LV提供）

Virgil Abloh的伯樂與至交好友Kanye West與前妻Kim Kardashian、女兒North West也都沒有缺席這場秀，菲董Pharrell Williams、美國設計師Jerry Lorenzo等人也都現身，力挺Virgil Abloh的告別之作。在大秀尾聲，Virgil Abloh的設計團隊身穿白色上衣聯合謝幕，並搭配旁白「生命短暫且沒有極限，所以你不該浪費任何一天去猜想什麼是你做得到，或是做不到的。」令人聯想到Virgil Abloh在時尚圈的勵志奮鬥過程，而原本有著慶祝意味的煙火躍升空中綻放，也像是他燦爛短暫卻精彩的人生。

LV於邁阿密舉行2022春夏男裝Spin-off大秀。（圖：LV提供）
LV於邁阿密舉行2022春夏男裝Spin-off大秀。（圖：LV提供）

LV於邁阿密舉行2022春夏男裝Spin-off大秀。（圖：LV提供）
LV於邁阿密舉行2022春夏男裝Spin-off大秀。（圖：LV提供）

LV於邁阿密舉行2022春夏男裝Spin-off大秀。（圖：LV提供）
LV於邁阿密舉行2022春夏男裝Spin-off大秀。（圖：LV提供）

Virgil Abloh鮮明的配色、流行符碼拼接組合、奢華的皮草元素等等，炫目耀...
Virgil Abloh鮮明的配色、流行符碼拼接組合、奢華的皮草元素等等，炫目耀眼又充滿年輕活力，與他這幾年在時尚圈掀起的變化一樣，令人印象深刻。（圖：LV提供）

Virgil Abloh鮮明的配色、流行符碼拼接組合、奢華的皮草元素等等，炫目耀...
Virgil Abloh鮮明的配色、流行符碼拼接組合、奢華的皮草元素等等，炫目耀眼又充滿年輕活力，與他這幾年在時尚圈掀起的變化一樣，令人印象深刻。（圖：LV提供）

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