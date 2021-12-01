我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN無限期停職王牌主播的新聞室風暴

學者：習近平明年續任成定局 2027年交棒機率不高

網紅莫莉穿斑點禮服同框萌犬 化身「庫伊拉」

記者曾智緯／綜合報導
網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供
網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供

網紅莫莉（Molly）先前因為與Charles & Keith合作就「聯名」系列遭到網友質疑，近期又因「免費借衣」忘tag設計師Jenn Lee的Instagram帳號挨轟，行事作風備受爭議。但仍擋不住平價時尚品牌H&M在即將推出新系列時，重金邀請莫莉搶先穿上演繹，但這身像是迪士尼動漫角色「庫伊拉」的造型，也讓網友歪樓回應「兩隻（大麥町犬）有現貨嗎？」。

網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供
網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供

網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供
網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供

H&M將在下周上市全新的永續時尚設計系列，先前已由超模Gigi Hadid、Kaia Gerber等人先詮釋了，而台灣也會銷售這系列，因此品牌請來過去就有合作的莫莉Molly拍攝時尚大片。莫莉在instagram上解釋這組美照的情境是「參加派對的女明星已經遲到，抵達派對現場後一堆狗仔在拍又要假裝快點衝去會場但又想停下來搏版面給狗仔拍（？）然後還硬要跟自己的寵物穿母子裝吸引大家眼球，跟殺攝影師記憶體。浮誇的穿搭方式，果然吸引粉絲們的目光，照片曝光後，就留言回應「真的是浮誇萬歲，做作無罪」。

網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供
網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供

網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供
網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供

針對H&M新系列，莫莉也表示「永續時尚設計系列讓人感到不可思議耶！沒想到這麼浮誇、華麗的設計竟然是再生聚酯纖維、回收布料等材質再製而成的」。H&M永續時尚設計系列是以革新突破性永續材質與再生布料製成，致力提高服裝穿著率與多場景適用性，及品牌對永續生產模式的承諾。除了永續概念與工藝製作的創新，更希望能替穿搭者賦予改造、刺激與賦權的力量。結合派對文化，讓積極嘗試新事物與熱衷自我表達的人，能夠透過創意疊穿搭配出截然不同的時尚。

網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供
網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供

時尚 H&M 迪士尼

上一則

智利飛鼠裝好手勇闖「惡魔之家」 成功飛入飛出火山口

下一則

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

延伸閱讀

網紅「野獸先生」炫富？砸200萬打造真人版魷魚遊戲

網紅「野獸先生」炫富？砸200萬打造真人版魷魚遊戲

【分分鐘學園藝】╱網紅多肉「桃花源」 養護有妙招

【分分鐘學園藝】╱網紅多肉「桃花源」 養護有妙招
白宮聖誕裝飾揭幕「巨型薑餅屋」向防疫前線致敬

白宮聖誕裝飾揭幕「巨型薑餅屋」向防疫前線致敬
網紅裝病賣慘騙流量 被揭發時辯稱「相思病晚期」

網紅裝病賣慘騙流量 被揭發時辯稱「相思病晚期」

熱門新聞

NASA女工程師找兼差工作。（截圖自tiktok）

NASA女工程師找兼差工作 薪資曝光 網驚：不夠花？

2021-11-22 22:35
承子女王最近被拍到凌晨2點還在六本木鬧區狂歡。 圖／翻攝自《NEWS POST SEVEN》

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

2021-11-24 08:30
一名中國女子不滿在馬來西亞外送不能送上樓，竟將奶茶怒灑在保全和外送員身上。 圖／翻攝自Facebook／Michael Cheang

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

2021-11-29 05:36
阿爾布雷希特·杜勒在1501年至1514年間完成的20件作品都會簽下了他姓名字母縮寫，也是藝術界著名的字母組合。圖為作品下方的「A.D.」簽名。（Getty Images）

他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品

2021-11-28 23:03
運動醫學名醫、聯新國際診所院長林頌凱，教大家改善惱人的筋骨疼痛。記者許正宏／攝影

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

2021-11-26 08:20
韓式炸雞。（美聯社）

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

2021-11-28 05:21

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣
美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢

美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢