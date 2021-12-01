網紅莫莉穿斑點禮服同框萌犬 化身「庫伊拉」

網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供

網紅莫莉（Molly）先前因為與Charles & Keith合作就「聯名」系列遭到網友質疑，近期又因「免費借衣」忘tag設計師Jenn Lee的Instagram帳號挨轟，行事作風備受爭議。但仍擋不住平價時尚 品牌H&M 在即將推出新系列時，重金邀請莫莉搶先穿上演繹，但這身像是迪士尼 動漫角色「庫伊拉」的造型，也讓網友歪樓回應「兩隻（大麥町犬）有現貨嗎？」。

網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供

網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供

H&M將在下周上市全新的永續時尚設計系列，先前已由超模Gigi Hadid、Kaia Gerber等人先詮釋了，而台灣也會銷售這系列，因此品牌請來過去就有合作的莫莉Molly拍攝時尚大片。莫莉在instagram上解釋這組美照的情境是「參加派對的女明星已經遲到，抵達派對現場後一堆狗仔在拍又要假裝快點衝去會場但又想停下來搏版面給狗仔拍（？）然後還硬要跟自己的寵物穿母子裝吸引大家眼球，跟殺攝影師記憶體。浮誇的穿搭方式，果然吸引粉絲們的目光，照片曝光後，就留言回應「真的是浮誇萬歲，做作無罪」。

網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供

網紅莫莉Molly演繹H&M永續時尚設計系列。圖：H&M提供

針對H&M新系列，莫莉也表示「永續時尚設計系列讓人感到不可思議耶！沒想到這麼浮誇、華麗的設計竟然是再生聚酯纖維、回收布料等材質再製而成的」。H&M永續時尚設計系列是以革新突破性永續材質與再生布料製成，致力提高服裝穿著率與多場景適用性，及品牌對永續生產模式的承諾。除了永續概念與工藝製作的創新，更希望能替穿搭者賦予改造、刺激與賦權的力量。結合派對文化，讓積極嘗試新事物與熱衷自我表達的人，能夠透過創意疊穿搭配出截然不同的時尚。