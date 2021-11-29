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琳賽蘿涵訂婚秀「鑽石之王」鑽戒 要價6位數起跳

記者釋俊哲／綜合報導
琳賽蘿涵（左圖右）宣告訂婚的照片中，似乎戴上一只Harry Winston鑽戒。右圖為相似款式。（取材自Instagram@lindsaylohan、海瑞溫斯頓提供）
琳賽蘿涵（左圖右）宣告訂婚的照片中，似乎戴上一只Harry Winston鑽戒。右圖為相似款式。（取材自[email protected]、海瑞溫斯頓提供）

女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）宣布訂婚，並在Instagram帳號秀出與男友貝德夏馬斯（Bader Shammas）的多張合照甜蜜放閃，除了寫下「我的愛、我的生活、我的家庭、我的未來（My love. My life. My family. My future.）」，並大方標籤了男友帳號，以及美國頂級珠寶品牌、有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）。

向來以大克拉數、高品質鑽石聞名，因而讓海瑞溫斯頓有「鑽石之王」美譽。（圖：海瑞溫...
向來以大克拉數、高品質鑽石聞名，因而讓海瑞溫斯頓有「鑽石之王」美譽。（圖：海瑞溫斯頓提供）

根據媒體報導，夏馬斯是瑞士信貸集團在杜拜的助理副總裁，並非演藝圈人士，而其Instagram帳號則屬於隱私狀態、並僅不到600位追蹤人數；琳賽蘿涵或為了愛夫心切、甚至未開放該則貼文留言，但同時標註了她的妹妹、歌手艾麗蘿涵（Aliana Lohan）與弟弟、模特兒達柯塔蘿涵（Dakota Lohan）。

琳賽羅涵在Instagram貼出與男友合照、大方放閃確認訂婚喜訊。（取材自Ins...
琳賽羅涵在Instagram貼出與男友合照、大方放閃確認訂婚喜訊。（取材自[email protected]

而該則貼文的另一亮點還在於琳賽羅涵手上的鑽戒是一枚目測近6克拉的方鑽。海瑞溫斯頓以頂級鑽石聞名，較為入門的系列例如The One系列的枕型切工鑽石婚戒，通常另以密釘鑲鑽石環繞戒環，1.01克拉價格約3.3萬美元，另有不同切割形式、克拉數鑽石主石可供選擇，粗估如為海瑞溫斯頓近6克拉的方鑽，價格可在數十萬至百萬美元不等。

The One系列屬於海瑞溫斯頓的訂情珠寶系列，主石約自1.01克拉起，並提供不...
The One系列屬於海瑞溫斯頓的訂情珠寶系列，主石約自1.01克拉起，並提供不同切割或不同主石份量可供選擇。（圖：海瑞溫斯頓提供）

除了經典的單鑽鑽戒，海瑞溫斯頓日前並推出全新Winston with Love系...
除了經典的單鑽鑽戒，海瑞溫斯頓日前並推出全新Winston with Love系列，以愛心心型與彩色寶石、半寶石，形塑濃烈而繽紛的浪漫情感。（圖：海瑞溫斯頓提供）

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