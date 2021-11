琳賽蘿涵訂婚秀「鑽石之王」鑽戒 要價6位數起跳

女星琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)宣布訂婚,並在Instagram帳號秀出與男友貝德夏馬斯(Bader Shammas)的多張合照甜蜜放閃,除了寫下「我的愛、我的生活、我的家庭、我的未來(My love. My life. My family. My future.)」,並大方標籤了男友帳號,以及美國 頂級珠寶品牌、有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓(Harry Winston)。

向來以大克拉數、高品質鑽石聞名,因而讓海瑞溫斯頓有「鑽石之王」美譽。(圖:海瑞溫斯頓提供)

根據媒體報導,夏馬斯是瑞士信貸集團在杜拜的助理副總裁,並非演藝圈人士,而其Instagram帳號則屬於隱私 狀態、並僅不到600位追蹤人數;琳賽蘿涵或為了愛夫心切、甚至未開放該則貼文留言,但同時標註了她的妹妹、歌手艾麗蘿涵(Aliana Lohan)與弟弟、模特兒達柯塔蘿涵(Dakota Lohan)。

琳賽羅涵在Instagram貼出與男友合照、大方放閃確認訂婚喜訊。(取材自[email protected])

而該則貼文的另一亮點還在於琳賽羅涵手上的鑽戒是一枚目測近6克拉的方鑽。海瑞溫斯頓以頂級鑽石聞名,較為入門的系列例如The One系列的枕型切工鑽石婚戒,通常另以密釘鑲鑽石環繞戒環,1.01克拉價格約3.3萬美元,另有不同切割形式、克拉數鑽石主石可供選擇,粗估如為海瑞溫斯頓近6克拉的方鑽,價格可在數十萬至百萬美元不等。

The One系列屬於海瑞溫斯頓的訂情珠寶系列,主石約自1.01克拉起,並提供不同切割或不同主石份量可供選擇。(圖:海瑞溫斯頓提供)