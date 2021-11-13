凍齡女神舒淇扮「搖滾海盜」 寶格麗靈蛇古幣助攻

舒淇配戴寶格麗珠寶登上中國時尚雜誌「時尚COSMO」封面。（取材自Instagram）

台灣 女星舒淇日前為雙11購物節素顏登上陸綜，45歲的她保養得宜、狀態極佳，讓網友驚呼超不科學。而昨日她更新自己Instagram，分享登上最新11月中國時尚 雜誌「時尚COSMO」封面的大片，這次造型首度嘗試「搖滾海盜」造型，巧扮時尚海盜，而身為寶格麗（BVLGARI）代言人的她也為海盜造型搭配了許多閃耀的珠寶，包括靈動的蛇Serpenti系列、搖滾風情的B.zero1 Rock、及以希臘羅馬時代古幣為主角的古幣Monete系列，魅惑貴氣的設計巧妙為她的全新時尚角色畫龍點睛。

舒淇配戴寶格麗珠寶登上中國時尚雜誌「時尚COSMO」封面。（取材自Instagram）

舒淇配戴寶格麗珠寶登上大陸時尚雜誌「時尚COSMO」封面。（取材自Instagram） BVLGARI Serpenti系列頂級鑽石戒指，價格店洽。（圖：寶格麗提供） BVLGARI Serpenti系列頂級珠寶手鐲表，銜尾蛇的設計是經典。（圖：寶格麗提供）

寶格麗以有「永恆之城」之稱的羅馬為家，持續不間斷地向這座擁有2700逾年歷史的永恆之城汲取豐沛靈感。舒淇配戴的Serpenti珠寶自1970年代開始成為品牌最具代表性的設計，至今延伸出全系列豐富的變化，從栩栩如生、活靈活現的具象靈蛇，到抽象的幾何蛇鱗，貼合當代女性不同場合與穿搭；舒淇這次配戴的就是精準勾勒出靈蛇生命力的立體設計。獨一無二的Monete系列是最具品牌代表性特色的珠寶系列之一，搭配不同色彩的寶石，以全新的珠寶型態賦予歷史古幣嶄新生命，也和海盜的形象完美匹配。

舒淇配戴寶格麗珠寶登上中國時尚雜誌「時尚COSMO」封面。（取材自Instagram） 舒淇配戴寶格麗珠寶登上大陸時尚雜誌「時尚COSMO」封面。（取材自Instagram）