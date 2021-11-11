到底多愛電影「30姑娘一朵花」？亞莉安娜再重現造型

亞莉安娜最近出席美國好聲音的首集直播，在節目中她身穿一襲彩色拼接洋裝，眼尖的電影迷一定能夠馬上認出這件衣服的來由，源自2004年珍妮佛嘉納在「30姑娘一朵花」中穿的洋裝。（圖：VERSACE提供、取材自IMDB）

義大利時尚 品牌VERSACE推出過不少經典設計，在近幾季時尚圈開始吹起2000年熱潮的此刻，前有珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）在秀上重現她於2000年在葛萊美獎上穿的VERSACE綠色叢林印花洋裝，現在亞莉安娜（Ariana Grande）也在節目上重現2004熱門電影 「30姑娘一朵花」（13 Going on 30）中女主角的造型，掀起電影迷的念舊情懷。

亞莉安娜最近出席美國好聲音的首集直播，在節目中她身穿一襲彩色拼接洋裝，眼尖的電影迷一定能夠馬上認出這件衣服的來由，源自2004年珍妮佛嘉納在「30姑娘一朵花」中穿的洋裝。（圖：VERSACE提供）

亞莉安娜穿的是2004年珍妮佛嘉納在「30姑娘一朵花」中穿的洋裝，出自VERSACE 2003春季系列。（圖：VERSACE提供）

亞莉安娜最近出席美國好聲音的首集直播，在節目中她身穿一襲彩色拼接洋裝，眼尖的電影迷一定能夠馬上認出這件衣服的來由。原來這是2004年珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）在「30姑娘一朵花」中穿的洋裝，出自VERSACE 2003春季系列。亞莉安娜這次不只穿了同件衣服，連髮型都複製，鞋子選了同色系，百分百還原的樣貌超有趣。

2004年珍妮佛嘉納在「30姑娘一朵花」中穿VERSACE彩色洋裝。（取材自IMDB）

亞莉安娜穿的是2004年珍妮佛嘉納在「30姑娘一朵花」中穿的洋裝，出自VERSACE 2003春季系列。（圖：VERSACE提供）

2004年珍妮佛嘉納（右）在「30姑娘一朵花」中穿VERSACE彩色洋裝。（取材自IMDB）

這也不是亞莉安娜第一次把腦筋動到「30姑娘一朵花」這部電影了，之前她在「Thank U, Next」mv中也曾重演過電影中珍妮佛嘉納對著玩具屋懷念過往的橋段。這次在度換上同一部電影中的造型，只能說她真的是「30姑娘一朵花」的超忠實粉絲啊。

亞莉安娜之前在在「Thank U, Next」mv中也曾重演過電影中珍妮佛嘉納對著玩具屋懷念過往的橋段。（影片截圖）