業績超好卻要離職？BV宣布與設計師Daniel Lee終止合作

The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。（圖：Bottega Veneta提供）

今天是美國時裝設計師協會CFDA Awards頒獎的日子，不過時尚 圈卻搶先一步傳出超震撼的消息—BOTTEGA VENETA（簡稱BV）的現任創意總監Daniel Lee將離開品牌！

BOTTEGA VENETA的現任創意總監Daniel Lee將離開品牌。（圖：Bottega Veneta提供）

據時尚媒體Bof報導，BOTTEGA VENETA所屬開雲集團發表了聲明表示：「BOTTEGA VENETA和Daniel Lee決定將終止雙方的合作。」不過這項決定看在許多人眼裡都覺得毫無頭緒，因為Daniel Lee自2018年加入BV後，可以說是馬上就讓這個品牌成為社群 平台上最紅的牌子之一，熱賣品項一個接一個推出，像是掀起一波空氣感包款流行的Pouch系列雲朵包、改革BV經典編織元素的Cassette系列、圓頭厚底靴等等，不只讓品牌業績長紅，就算疫情期間也不受影響，更成為許多快時尚致敬的熱門品牌。

The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。（圖：Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta創意總監Daniel Lee與開雲集團總裁法蘭索瓦亨利皮諾(左)。（圖：Bottega Veneta提供）

Daniel Lee個人更在2019年的英國 時尚大獎 (British Fashion Awards，簡稱BFA)中拿下年度設計師大獎、年度英國女裝設計師、年度配件設計師以及年度品牌大獎，今年也入圍了CFDA國際年度女裝設計師和國際年度男裝設計師。

所以無論是從業績、聲量等因素看來，Daniel Lee的離開都沒有理由，因為BV可以說是在他的加入後完全變身成一個在年輕消費者眼中當代時髦的代名詞。硬要猜測的話，他唯一可能會不適應的大概就是現今社群經營模式。Daniel Lee個人行事風格向來低調，連帶品牌行銷風格也依循類似的路線，不只在今年一月刪掉品牌官方IG，也不找明星代言人、相關的造勢宣傳活動也相較其他品牌少很多，一切做法都和現今瘋狂使用hashtag、互相標註拉抬聲量等社群成癮現象有很大的差異。

改革BV經典編織元素的Cassette系列也是超熱賣的代表商品。（圖：Bottega Veneta提供） 孫芸芸之前曾曬出BV最新一季的Chain Cassette金球鍊帶包。（取材自Instagram）

目前集團並未透露更多雙方終止合作的原因及確切時程，只發表了簡短宣言感謝Daniel Lee過去為品牌帶來的嶄新能量與貢獻。關於接班的設計師人選，想必也是集團目前最苦惱的部分，畢竟應該不太會有人願意在一個業績依舊在高點的時候接手，去承受可能的失敗。告別了Daniel Lee，BV新的考驗才正要開始。