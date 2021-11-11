我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

業績超好卻要離職？BV宣布與設計師Daniel Lee終止合作

記者吳曉涵／台北報導
The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。（圖：Bottega Veneta提供）
The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。（圖：Bottega Veneta提供）

今天是美國時裝設計師協會CFDA Awards頒獎的日子，不過時尚圈卻搶先一步傳出超震撼的消息—BOTTEGA VENETA（簡稱BV）的現任創意總監Daniel Lee將離開品牌！

BOTTEGA VENETA的現任創意總監Daniel Lee將離開品牌。（圖：...
BOTTEGA VENETA的現任創意總監Daniel Lee將離開品牌。（圖：Bottega Veneta提供）

據時尚媒體Bof報導，BOTTEGA VENETA所屬開雲集團發表了聲明表示：「BOTTEGA VENETA和Daniel Lee決定將終止雙方的合作。」不過這項決定看在許多人眼裡都覺得毫無頭緒，因為Daniel Lee自2018年加入BV後，可以說是馬上就讓這個品牌成為社群平台上最紅的牌子之一，熱賣品項一個接一個推出，像是掀起一波空氣感包款流行的Pouch系列雲朵包、改革BV經典編織元素的Cassette系列、圓頭厚底靴等等，不只讓品牌業績長紅，就算疫情期間也不受影響，更成為許多快時尚致敬的熱門品牌。

The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。（圖：Bottega Veneta提...
The Pouch系列包款備受時尚達人青睞。（圖：Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta創意總監Daniel Lee與開雲集團總裁法蘭索瓦亨...
Bottega Veneta創意總監Daniel Lee與開雲集團總裁法蘭索瓦亨利皮諾(左)。（圖：Bottega Veneta提供）

Daniel Lee個人更在2019年的英國時尚大獎 (British Fashion Awards，簡稱BFA)中拿下年度設計師大獎、年度英國女裝設計師、年度配件設計師以及年度品牌大獎，今年也入圍了CFDA國際年度女裝設計師和國際年度男裝設計師。

所以無論是從業績、聲量等因素看來，Daniel Lee的離開都沒有理由，因為BV可以說是在他的加入後完全變身成一個在年輕消費者眼中當代時髦的代名詞。硬要猜測的話，他唯一可能會不適應的大概就是現今社群經營模式。Daniel Lee個人行事風格向來低調，連帶品牌行銷風格也依循類似的路線，不只在今年一月刪掉品牌官方IG，也不找明星代言人、相關的造勢宣傳活動也相較其他品牌少很多，一切做法都和現今瘋狂使用hashtag、互相標註拉抬聲量等社群成癮現象有很大的差異。

改革BV經典編織元素的Cassette系列也是超熱賣的代表商品。（圖：Botte...
改革BV經典編織元素的Cassette系列也是超熱賣的代表商品。（圖：Bottega Veneta提供）
孫芸芸之前曾曬出BV最新一季的Chain Cassette金球鍊帶包。（取材自I...
孫芸芸之前曾曬出BV最新一季的Chain Cassette金球鍊帶包。（取材自Instagram）

目前集團並未透露更多雙方終止合作的原因及確切時程，只發表了簡短宣言感謝Daniel Lee過去為品牌帶來的嶄新能量與貢獻。關於接班的設計師人選，想必也是集團目前最苦惱的部分，畢竟應該不太會有人願意在一個業績依舊在高點的時候接手，去承受可能的失敗。告別了Daniel Lee，BV新的考驗才正要開始。

時尚 社群 英國

上一則

11月11日星座運勢 處女財運不錯 天秤靈感噴發

延伸閱讀

NHK專訪 美亞太助卿：反對片面改變台海現狀

NHK專訪 美亞太助卿：反對片面改變台海現狀
情報員接種率低 數千人被迫離職 共和黨人憂危及國安

情報員接種率低 數千人被迫離職 共和黨人憂危及國安
情報員接種率低 數千人被迫離職 共和黨人憂危及國安

情報員接種率低 數千人被迫離職 共和黨人憂危及國安
缺川普當靠山 德州獨立議論再起

缺川普當靠山 德州獨立議論再起

熱門新聞

「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師。(取材自Instagram)

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

2021-11-05 02:22
好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
一名人妻大膽爆料丈夫的仕途順遂「是靠她和丈夫的老闆發生關係」才換來的。（示意圖／ingimage）

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

2021-11-04 21:45
亞馬遜創辦人貝佐斯和女友桑切斯6日參加一場慈善晚宴時，被人拍到桑切斯跟好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐貌似「一拍即合」地相談甚歡。影片放上推特後，引發網友熱議跟大肆轉發。畫面翻攝：Twitter/Variety

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

2021-11-09 05:48
一名美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去登達士峰旅行的照片，卻發現照片背景裡出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影。（取材自Reddit／SlicedUpBeef）

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

2021-11-07 20:15
網友分享在好市多買到的「禦寒神物」。（取材自臉書）

好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟

2021-11-10 02:50

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞
好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟

好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

霍金也信他？俄「火星男孩」：人類秘密藏在人面獅身像

霍金也信他？俄「火星男孩」：人類秘密藏在人面獅身像