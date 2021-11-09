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「史賓賽」充滿香奈兒 克莉絲汀史都華出演最時尚黛妃

記者吳曉涵／專題報導
首波劇照中，克莉絲汀史都華穿香奈兒1988/89秋冬高級時裝系列中飾以訂製領口的紅色斜紋軟呢外套。(圖:香奈兒提供)
首波劇照中，克莉絲汀史都華穿香奈兒1988/89秋冬高級時裝系列中飾以訂製領口的紅色斜紋軟呢外套。(圖:香奈兒提供)

由帕布羅拉瑞恩 (Pablo Larrain) 執導的黛安娜王妃電影「史賓賽」（Spencer）日前上映，這部從開拍就充滿話題的電影由女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）主演，身為香奈兒品牌大使的她，無論戲裡戲外都是品牌最佳代言人，除了在今年幾個重要宣傳活動上，都可以見到她身穿香奈兒服飾的身影，在「史賓賽」電影裡更是充滿了香奈兒帶來的驚喜，不只出動骨董衣，更是為她精心打造了一款絕美禮服，讓這部電影增添更多看點。

在「史賓賽」海報主視覺中，克莉絲汀史都華穿的米色烏干紗晚宴洋裝原型來自香奈兒19...
在「史賓賽」海報主視覺中，克莉絲汀史都華穿的米色烏干紗晚宴洋裝原型來自香奈兒1988年春夏高級訂製服系列的look 82，香奈兒工坊特別復刻重現這套禮服。(圖:香奈兒提供)

首先在電影海報主視覺中，克莉絲汀史都華飾演的黛妃雖然以背影示人，但她身上的衣服可是這幕的最大焦點。這件米色烏干紗晚宴洋裝，原型來自香奈兒1988年春夏高級訂製服系列的look 82，上面還有著精緻的金銀色橢圓與葉形亮片所打造的藤蔓造型刺繡。香奈兒工坊為「史賓賽」重新復刻此款洋裝，由5名專責工匠花費1034小時工時製成，其中刺繡工藝就占700小時。

在「史賓賽」海報主視覺中，克莉絲汀史都華穿的米色烏干紗晚宴洋裝原型來自香奈兒19...
在「史賓賽」海報主視覺中，克莉絲汀史都華穿的米色烏干紗晚宴洋裝原型來自香奈兒1988年春夏高級訂製服系列的look 82，香奈兒工坊特別復刻重現這套禮服。(圖:香奈兒提供)

由5名專責工匠花費1034小時工時製成，其中刺繡工藝就占700小時。(圖:香奈兒...
由5名專責工匠花費1034小時工時製成，其中刺繡工藝就占700小時。(圖:香奈兒提供)

而另一身由香奈兒操刀的造型則出現在首波劇照中，那是一件香奈兒1988/89秋冬高級時裝系列中飾以訂製領口的紅色斜紋軟呢外套，更是出自香奈兒文化資產部門的骨董衣。

克莉絲汀史都華穿著這套富含時代意義的衣服呈現她飾演黛妃的第一眼Look，這也是這部電影的第一幕。雖然這身造型不是百分百還原黛妃當年的造型，但是極高的相似度配上克莉絲汀史都華精準詮釋的眼神，也成功讓許多質疑她接演這部電影的人無話可說。而香奈兒本次和「史賓賽」合作也可說是展現對於品牌大使的陪伴與支持其電影創作的承諾。

香奈兒1988/89秋冬高級時裝系列中飾以訂製領口的紅色斜紋軟呢外套，是出自香奈...
香奈兒1988/89秋冬高級時裝系列中飾以訂製領口的紅色斜紋軟呢外套，是出自香奈兒文化資產部門的骨董衣。(圖:香奈兒提供)

香奈兒和「史賓賽」電影合作劇中多套造型。(圖:香奈兒提供)
香奈兒和「史賓賽」電影合作劇中多套造型。(圖:香奈兒提供)

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