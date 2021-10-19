裘莉帶兒女參加「永恆族」首映 一家時尚造型真好看

安潔莉納裘莉參與的首部漫威漫畫改編電影「永恆族」近日盛大舉行首映會，她也按照慣例，帶著孩子們一起出席首映會，一家還搭配了同色系的穿搭，時尚氣勢驚人。（Getty Images）

好萊塢女星安潔莉納裘莉 （Angelina Jolie）參與的首部漫威漫畫改編電影「永恆族」終於要上映了，近日在杜比劇院（舊名柯達劇院）盛大舉行首映會。作為眾所矚目的焦點巨星，裘莉的一舉一動自然都是話題，而她也按照慣例，帶著孩子們一起出席首映會，一家還搭配了同色系的穿搭，時尚氣 勢驚人。

身穿Balmain桃心領垂墜禮服的裘莉看起來優雅又霸氣，這身禮服的顏色跟她手臂上的刺青搭在一起也莫名展現一種神話史詩的感覺。（Getty Images）

這次跟著裘莉一起出席首映的有15歲的親生女兒夏蘿（Shiloh）、13歲龍鳳胎兒女Knox、Vivienne，以及領養的20歲大兒子Maddox、16歲女兒Zahara，17歲的Pax則沒有到場。

身穿Balmain桃心領垂墜禮服的裘莉看起來優雅又霸氣，這身禮服的顏色跟她手臂上的刺青搭在一起也莫名展現一種神話史詩的感覺。向來愛穿男裝的夏蘿也換上跟媽媽類似色調的洋裝出席，俏麗可愛。而Vivienne的白色洋裝非常甜美，充分展現她在媽媽口中那個愛漂亮的小女生個性，Maddox和Knox則是以黑色西裝展現帥氣。

而當中最有趣的是，Zahara身上那件銀色亮片薄紗裝是媽媽裘莉在2014年奧斯卡 頒獎典禮上穿的同一套Elie Saab禮服，顯然是修改過後送給女兒作為傳承紀念，也讓整個畫面更顯溫馨。