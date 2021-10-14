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帥成這樣太犯規 摩納哥王子成DIOR品牌大使

記者吳曉涵／台北報導
摩納哥王子Pierre Casiraghi成為新任品牌大使。(圖:DIOR提供)
摩納哥王子Pierre Casiraghi成為新任品牌大使。(圖:DIOR提供)

如果你長期有在關注世界各國的皇室新聞，相信對摩納哥王子Pierre Casiraghi一定不陌生。身高189公分加上帥氣臉蛋，讓他可以說是當代最帥皇室代表之一。現在他又多了一個封號，成為DIOR新任品牌大使。

DIOR宣布，Pierre Casiraghi成為DIOR新任品牌大使，並發出一組他身穿創意總監Kim Jones打造的西裝所拍攝的形象照，英挺帥氣的他換穿三套不同風格的西裝，展現正式宴會、商務場合等不同需求的穿搭造型，優雅身形也將Kim Jones不斷革新的西裝精湛剪裁完美展現，超帥的照片堪比明星，簡直可以直接宣佈出道！

創意總監Kim Jones不斷革新西裝剪裁，提供現代時尚男性更多選擇。(圖:DI...
創意總監Kim Jones不斷革新西裝剪裁，提供現代時尚男性更多選擇。(圖:DIOR提供)

今年34歲的Pierre Casiraghi出生於摩納哥，他是漢諾威王妃殿下、摩納哥長公主Caroline與Stefano Casiraghi之子、摩納哥公國君主阿爾貝二世外甥，也是已故蘭尼埃三世與王妃Grace Kelly的孫子。另外，與他育有兩子的義大利裔妻子Beatrice Borromeo也是DIOR品牌大使，他們一家在許多公開場合都經常身穿DIOR的設計，可說是品牌長期的大粉絲。夫妻倆會不會哪天一起入鏡拍攝形象廣告？感覺也頗令人期待！

摩納哥王子Pierre Casiraghi成為新任品牌大使。(圖:DIOR提供)
摩納哥王子Pierre Casiraghi成為新任品牌大使。(圖:DIOR提供)

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